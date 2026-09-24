Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, New York\'ta İranlı mevkidaşıyla diyalog çağrısı yaptı

(ANKARA) - Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile New York'ta yaptığı görüşmede, Pakistan ile ABD ve İran arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde, diyalog ve diplomasiye bağlı kalınması gerektiğini belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dar ve Arakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81'inci oturumu kapsamında gerçekleştirdikleri görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Dar, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için diyalog, diplomasi ve sürekli iletişimin önemine dikkati çekerek, iki tarafın yakın temas halinde kalma ve koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

İRAN-ABD TEMASLARI GÜNDEMDE

Görüşme, Arakçi başkanlığındaki İran heyetinin Katar'ın arabuluculuğunda ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile gerçekleştirdiği temasların ardından geldi. İran ile ABD arasındaki görüşmelerde tarafların temel konularda görüş ayrılıklarını sürdürdüğü bildiriliyor.

Batı medyasında yer alan haberlerde, Tahran'ın ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasının kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını önceliklendiren barış önerilerine Washington'un vereceği yanıtı değerlendirdiği belirtildi.

ABD ve İran'ın pozisyonları arasında hala çok sayıda farklılık bulunduğu, ancak diplomatik çabaların devam ettiği ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran ile anlaşmaya varılmasının uzun ve zorlu bir süreç olacağını belirtirken, ABD Başkanı Trump'ın askeri seçeneklerinin de bulunduğunu söyledi.

İRAN'DAN UÇUŞLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Washington yönetimi, İran'a yönelik yeni yaptırımlar kapsamında İran uçuşlarına izin veren ülkelere ikincil yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai ise İran uçuşlarının durdurulması halinde komşu ülkelerdeki havalimanlarının faaliyetlerinin aksatılabileceğini savundu. Bölgedeki gelişmeler, Pakistan'ın iki ülke arasındaki gerilimin çözümünde diplomatik kanalların açık tutulması yönündeki çağrısının önemini artırırken, taraflar arasındaki temasların sürdürülmesi bekleniyor.