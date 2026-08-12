Pakistan İçişleri Bakanı İran'da Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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Pakistan İçişleri Bakanı İran'da Temaslarda Bulundu

Pakistan İçişleri Bakanı İran\'da Temaslarda Bulundu
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Mohsin Naqvi, Orta Doğu'yu ilgilendiren güvenlik konularını ele almak için İran'da görüşmeler yaptı.

(ANKARA) - Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi, Orta Doğu'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik arabuluculuk girişimleri kapsamında İran'da temaslarda bulundu. Naqvi'nin İranlı üst düzey yetkililerle bölgesel güvenlik, istikrar ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi'nin Tahran'daki temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve İçişleri Bakanı İskender Mumini ile bölgesel güvenlik ve istikrar konularını görüştüğünü açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Andrabi İran'ın resmi haber ajansına, Naqvi'nin temaslarında ikili ilişkilerin yanı sıra güvenlik, bölgesel istikrar, bölge ülkeleri arasındaki yapıcı diyalog ve son gelişmelerin ele alındığını söyledi.

İran hükümeti ise Naqvi'nin Pezeşkiyan'a Pakistan Başbakanı ve Genelkurmay Başkanı Asım Munir'den bir mesaj ilettiğini bildirdi. Mesajın içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Naqvi, aynı zamanda İran ile ABD arasındaki arabuluculuk süreci kapsamında 16 ve 20 Mayıs'ta Tahran'a giderek İranlı yetkililerle görüşmüş ve taraflar arasındaki mesajların iletilmesinde rol almıştı.

Naqvi'nin ziyareti, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin ABD ile İran arasındaki gerilimin başlıca gündemlerinden biri olmaya devam ettiği bir dönemde gerçekleşti. Şarku'l Avsat'ın haberine göre Tahran, savaş sonrasında boğazdaki geçişler üzerindeki kontrolünü sürdürmeyi ve gemilerden geçiş ücreti almayı isterken, Washington İran limanlarına yönelik abluka uyguluyor.

İran geçen hafta ise Umman ile Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemiler için bir güzergah üzerinde anlaşmaya vardığını ve boğazın yönetimine ilişkin ortak düzenlemelerin tamamlanmak üzere olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Pakistan İçişleri Bakanı İran'da Temaslarda Bulundu - Son Dakika

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