 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bombalı saldırı: 3 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bombalı saldırı: 3 sivil hayatını kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, Keç bölgesinde yola döşenen bombanın patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti. Saldırıyı üstlenen olmazken, Belucistan'da ayrılıkçı hareketlerin faaliyetleri devam ediyor. Belucistan, aynı zamanda ülkedeki yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru Projesi'nin kilit güzergahında yer alıyor.

Pakistan\'ın Belucistan eyaletinde bombalı saldırı: 3 sivil hayatını kaybetti
19.11.2023 18:34

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde saldırganların yola döşediği bombanın patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan'ın Keç bölgesinde yola döşenen uzaktan kumandalı bomba, sivillerin bulunduğu aracın geçişi sırasından infilak ettirildi.
Bombalı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, araç kullanılamaz hale geldi.
Diğer yandan saldırıyı üstlenen olmadı.
Belucistan'da ayrılıkçı hareketler, onlarca yıldır faaliyet gösteriyor
Pakistan'ın en büyük eyaleti Belucistan, aynı zamanda ülkedeki yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge.
Belucistan, onlarca yıldır İslamabad yönetimiyle savaşan ayrılıkçı hareketlerin de merkezi konumunda.
İsyancılar, yöre halkının Belucistan'ın zengin yer altı kaynaklarından adil şekilde faydalanamadığını savunuyor.
Ayrılıkçı gruplar, bağımsızlık talebiyle askerlere ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.???????
Belucistan, 64 milyar dolarlık "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru Projesi"nin kilit güzergahında yer alıyor.
Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni, Pakistan'ı kuzeydoğu-güneybatı yönünde katederek Gwadar ve Karaçi limanlarıyla Umman Denizi'ne bağlamayı amaçlayan "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru Projesi", Pekin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin kalbinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan, Tragger, Güvenlik, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bombalı saldırı: 3 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
19:18 29 yıl boyunca CHP'nin sesi olan isim partiye veda etti: Hoşça kal baba ocağı
18:54 İntihar mı cinayet mi! Lise bahçesine gelenler gördükleri karşısında hemen polisi aradı
18:33 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in bir yalanını daha deşifre etti
17:50 Hrant Dink'in katili Ogun Samast hakkında yeni gelişme: 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi isteniyor
17:40 Uzman isim "Kürt böreği mi, küt böreği mi?" tartışmalarına son noktayı koydu
17:17 "Gazze'de katliamı durdurun" uyarısı yapan ülke İsrail gemisini rehin aldı
17:11 Beşiktaş, özel maçta Sakaryaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle yendi
16:46 Almanya-Türkiye maçına damga vuran bu görüntünün kim olduğu sonunda ortaya çıktı
16:19 Miss Universe 2023 yarışmasını Nikaragua güzeli Sheynnis Palacios kazandı
16:16 Yağış ve fırtına şehri vurdu: Deniz taştı, evleri su bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2023 20:00:14. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bombalı saldırı: 3 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement