Pakistan\'ın Belucistan eyaletinde bombalı saldırı: 3 sivil hayatını kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde saldırganların yola döşediği bombanın patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan'ın Keç bölgesinde yola döşenen uzaktan kumandalı bomba, sivillerin bulunduğu aracın geçişi sırasından infilak ettirildi.

Bombalı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, araç kullanılamaz hale geldi.

Diğer yandan saldırıyı üstlenen olmadı.

Belucistan'da ayrılıkçı hareketler, onlarca yıldır faaliyet gösteriyor

Pakistan'ın en büyük eyaleti Belucistan, aynı zamanda ülkedeki yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge.

Belucistan, onlarca yıldır İslamabad yönetimiyle savaşan ayrılıkçı hareketlerin de merkezi konumunda.

İsyancılar, yöre halkının Belucistan'ın zengin yer altı kaynaklarından adil şekilde faydalanamadığını savunuyor.

Ayrılıkçı gruplar, bağımsızlık talebiyle askerlere ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.???????

Belucistan, 64 milyar dolarlık "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru Projesi"nin kilit güzergahında yer alıyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni, Pakistan'ı kuzeydoğu-güneybatı yönünde katederek Gwadar ve Karaçi limanlarıyla Umman Denizi'ne bağlamayı amaçlayan "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru Projesi", Pekin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin kalbinde bulunuyor.