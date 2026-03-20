Pakistanlı general desteğini açıkça ifade etti: Türkiye için hazırız

20.03.2026 12:39
Pakistanlı Tümgeneral Abbas Ghumman, Türkiye ile Pakistan arasındaki tarihi kardeşlik bağlarına dikkat çekerek, bölgedeki artan gerilim ortamında ihtiyaç duyulması halinde Türkiye'ye koşulsuz destek vermeye hazır olduklarını açıkladı ve iki ülkenin zor coğrafyada dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı.

Bölgede artan savaş gerilimi sürerken, Pakistanlı Tümgeneral Abbas Ghumman'dan Türkiye'ye yönelik dikkat çeken bir destek açıklaması geldi.

"DOSTLUĞUMUZ KURTULUŞ SAVAŞI'NA DAYANIYOR"

Türkiye'yi "dost ve kardeş ülke" olarak nitelendiren Ghumman, iki ülke arasındaki ilişkilerin köklü geçmişine işaret ederek, "Dostluğumuz Kurtuluş Savaşı dönemine dayanıyor. Zor zamanlarımızda her daim birbirimize destek olduk" dedi.

"TÜRKİYE'NİN YANINDA OLMAKTAN GERİ DURMAYIZ"

Açıklamasında mevcut bölgesel gelişmelere de değinen Ghumman, Türkiye'ye destek vermeye hazır olduklarını belirterek, "Bugün de ihtiyaç olursa tereddüt etmeden Türkiye'nin yanında yer almaktan geri durmayız. Bu zor coğrafyadayız ve birbirimize destek olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN HAZIRIZ" MESAJI

Ghumman, sözlerini "Türkiye için desteğe her zaman hazırız" diyerek tamamladı.

Uluslararası İlişkiler, Pakistan, Türkiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    bize çok güvenme kanka. biz BOP cuyuz 19 28 Yanıtla
  • 334759 334759:
    DÜNYADA TEK DOSTUMUZ 31 0 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    reco para kazanmadığı işe girmez 6 16 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
