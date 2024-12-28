Panama Devlet Başkanı\'ndan Panama Kanalı Açıklaması

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PANAMA Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Panama Kanalı'nın statüsünün tartışmaya kapalı olduğunu açıkladı.

ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump, 22 Aralık'ta Panama'yı, Panama Kanalı'nın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçlayarak, kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini belirtti. Devlet Başkanı Jose Raul Mulino Panama Kanalı konusunda ABD ile herhangi bir müzakere yapmayacaklarını ifade etti. Mulino açıklamasında, "Bu Başkanın, Panama Kanalı'nın Panama'nın elinde bulunmasının hukuki ve siyasi gerçekliğini yeniden değerlendirmeyi hedefleyen bir niyetle konuşması mümkün değildir. Eğer bu yönde bir niyeti varsa, konuşacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.