Papa\'dan Trump ve Netanyahu\'ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa XIV. Leo, Paskalya öncesi Kutsal Haftanın başlangıcında Vatikan'da düzenlenen Palm Sunday ayininde yaptığı konuşmada, savaşlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Papa, savaş başlatan liderlerin dualarının Tanrı tarafından kabul edilmeyeceğini belirterek sert ifadeler kullandı.

"ELLERİNİZ KAN DOLU"

Konuşmasında İncil'den alıntılar yapan Papa, savaşın hiçbir şekilde dini gerekçelerle meşrulaştırılamayacağını vurguladı. Papa, savaş açan liderlere yönelik mesajında, "Tanrı, savaş isteyenlerin dualarını dinlemez. Elleriniz kan dolu" ifadelerini kullandı. Bu sözler, ayine katılanlar ve uluslararası kamuoyu tarafından geniş yankı buldu.

İRAN SAVAŞI İÇİN "KORKUNÇ" DEDİ

Papa Leo, konuşmasında Orta Doğu'da devam eden çatışmalara da değindi. İran ile bağlantılı gelişmeleri "korkunç" olarak nitelendiren Papa, bölgede yaşanan şiddetin insani boyutuna dikkat çekti. Sivillerin yaşadığı kayıpların kabul edilemez olduğunu belirtti.

"İSA ŞİDDETİ MEŞRULAŞTIRMAK İÇİN KULLANILAMAZ"

Kutsal Haftanın anlamına vurgu yapan Papa, Hz. İsa'nın "Barışın Kralı" olduğunu hatırlatarak, onun öğretilerinin savaş ve şiddet için bir gerekçe olarak gösterilemeyeceğini ifade etti. "İsa, hiçbir zaman şiddeti meşrulaştırmak için kullanılamaz" diyen Papa, dinin barışın aracı olması gerektiğini söyledi.

ATEŞKES ÇAĞRISI YAPTI

Konuşmasının devamında taraflara dolaylı mesaj veren Papa, bölgede acil ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı. Çatışmaların sona erdirilmesi ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması çağrısında bulundu.