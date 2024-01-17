 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Papa Francesco: Cinsel Hazzı Tanrı'dan Armağan Olarak Nitelendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Papa Francesco: Cinsel Hazzı Tanrı'dan Armağan Olarak Nitelendirdi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, Çarşamba günleri halkla buluştuğu genel kabul töreninde cinsel hazzı 'Tanrı'dan armağan' olarak nitelendirdi. Papa, cinsel içgüdünün kınanmadığını vurgulayarak pornografinin cinsel zevki baltaladığını söyledi. Ayrıca, bir ilişki olmaksızın tatmin arayışının bağımlılık yapabileceğini belirtti. Papa, cinselliğin güçlü bir sesi olduğunu ancak sabırla disipline edilmezse insanı özgürlüğünden mahrum bırakan bir zincir haline gelebileceğini ifade etti. Haber, Papa'nın yakın bir kardinalin kitabının tartışma yaratması üzerine söylediği sözlerle ilgili olduğunu belirtiyor.

Papa Francesco: Cinsel Hazzı Tanrı\'dan Armağan Olarak Nitelendirdi
17.01.2024 - 17:41,
Abone Ol

Övgü Pınar | Vatikan

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco cinsel hazzı “Tanrı’dan armağan” diye niteledi.

Ruhban sınıfına cinsel ilişkiden uzak durma zorunluluğu uygulayan Katolik Kilisesi’nin lideri, bu açıklamayı Çarşamba günleri halkla buluştuğu genel kabul töreninde yaptı.

‘Şehvet’ konusunda bir konuşma yapan Papa, Hristiyanlıkta cinsel içgüdünün kınanmadığını vurguladı ve "Tanrı'nın bir armağanı olan cinsel zevk, pornografiyle baltalanıyor" dedi.

Papa pornografiyi, bir ilişki olmaksızın tatmin arayışı diye niteledi ve bunun bağımlılık yapabileceğini söyledi.

"İnsanın tüm zevkleri arasında cinselliğin güçlü bir sesi vardır" diyen Papa, şöyle devam etti:

“Cinsellik tüm duyuları kapsar, hem bedende hem de ruhta yaşar. Bu çok güzeldir ama sabırla disipline edilmezse, bir ilişkiye ve iki birey arasında bir aşk dansına dönüşmezse, insanı özgürlüğünden mahrum bırakan bir zincir haline gelir.

"Sevmek, karşıdakine saygı duymak, onu mutlu etmeye çalışmak, duygularıyla empati kurmak, bize ait olmayan bir bedeni, bir psikolojiyi ve bir ruhu tanımaya kendimizi açmaktır" diyen Papa, bu tür sevginin çok güzel olduğunu şehvetin ise tüm bunlara karşıt olduğunu belirtti:

"Şehvet hızla avlar, çalar, tüketir, karşısındakine değil yalnızca kendi ihtiyaçlarına ve zevkine kulak vermek ister.”

Kardinalin kitabı tartışma yarattı

Papa’nın bu sözleri, kendisine yakın bir kardinalin orgazmdan detaylıca söz ettiği kitabının yarattığı tartışma sonrası geldi.

Katolik inanç ve ahlak öğretisinin savunulmasından sorumlu olan Vatikan İnanç Doktrini Departmanı Başkanı Kardinal Victor Manuel Fernandez’in 1998’de yazdığı kitabın ilgili bölümleri bir kez daha gündem olmuştu.

Fernandez’in ‘Mistik Tutku, maneviyat ve duygusallık’ (La Pasión Mística, espiritualidad y sensualidad) isimli kitabında bedensel zevklerden ve ‘mistik orgazmdan’ detaylı olarak bahsediliyor. Kadın ve erkeklerin orgazm deneyimleri açık biçimde ele alınıyor.

Piyasada bulunmayan kitabın yaklaşık 25 yıl sonra yeniden ortaya çıkması ise Katolik Kilisesi’nde reform yanlısı kanat ile muhafazakarlar arasındaki çatışmanın işaretlerinden biri.

Reform girişimleriyle bilinen Papa Francesco, kendisine yakın isimlerden Fernandez’i Temmuz ayında İnanç Doktrini Departmanı Başkanı yapmıştı.

Papa gibi Arjantinli olan Fernandez, son haftalarda Katolikler arasında çok tartışılan kararlara imza attı.

Bunların başında, eşcinsel çiftlerin de kilisede kutsanmasına izin vermesi geliyor. Papa Francesco ve Kardinal Fernandez’in girişimiyle geçen Aralık’ta yayımlanan bir belgeyle, eşcinsel ve "kural dışı" durumdaki çiftlerin de kutsanmasının mümkün olduğu belirtiliyordu.

İnanç Doktrini Departmanı tarafından yayımlanan bu belge muhafazakar kanattan tepki çekmiş, Afrika kıtasındaki Katolik liderlerden toplu itiraz gelmişti.

Afrika ve Madagaskar piskoposları ortak bir belgeyle eşcinsel birlikteliklerin bu bölgedeki toplulukların 'kültürel değerlerine aykırı' olduğunu belirterek eşcinsel çiftleri kutsamayı reddetmişti.

Kaynak: BBC
YORUMLAR

Papa Francesco, Vatikan, Papa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Papa Francesco: Cinsel Hazzı Tanrı'dan Armağan Olarak Nitelendirdi - Son Dakika

BBC

17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:21
Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12
AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30
'Bayan Bacak' lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29
AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday
16:09
İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı

Son Dakika
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12 AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12 AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30 "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29 AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday
16:09 İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02 Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55 Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 18:04:03. #1.11#
SON DAKİKA: Papa Francesco: Cinsel Hazzı Tanrı'dan Armağan Olarak Nitelendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement