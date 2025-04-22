Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde - Son Dakika
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Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde

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112. Papa Francis'in 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından 900 yıllık olduğu iddia edilen bir kehanet de yeniden gündeme geldi. İrlandalı Başpiskopos Aziz Malachy tarafından yazıldığı iddia edilen ve "Papaların Kehaneti" olarak bilinen metne göre 112. Papa'nın vefatından sonra 'yedi tepeli şehir' yıkılacak ve 2027'de dünyanın sonu gelecek.

22.04.2025 08:25
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Hristiyan aleminin 266. lideri Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan'ın Devlet Başkanı Papa Francis'in ölümü, Hristiyan dünyasını yasa boğdu.

Papa'nın vefatının ardından 900 yıllık olduğu iddia edilen bir kehanet de yeniden gündeme geldi. Kehanete göre, 112. Papa'nın (Papa Francis) vefatından sonra 'yedi tepeli şehir' yıkılacak ve 2027'de dünyanın sonu gelecek.

METİNDE 112 KISA VE GİZEMLİ CÜMLE YER ALIYOR

Mart ayında Papa'nın ciddi bir rahatsızlığa yakalanmasıyla kehanet yeniden gündeme gelmişti. Papa'nın ölümünden sonrasını konu edinen bu kitap, yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti. Söz konusu 900 yıllık kehanet, 1139'da Roma'yı ziyareti sırasında bir vizyon gördüğü iddia edilen İrlandalı başpiskopos St. Malachy'e atfediliyor. 'Papaların Kehaneti' isimli bu metinde 112 kısa ve gizemli cümle yer alıyor. Bu kitabın 1595 yılında Vatikan'ın gizli arşivlerinde bulunduğu iddia ediliyor.

Kitabın kehanetlerine geçmeden önce, bütün bunların birer iddia olduğunu ve yazılanların yalandan ibaret olduğunu düşünenlerin de olduğunu belirtelim. Yazıldığı güne göre, gelecekteki 109 papanın isimlerini ve özelliklerini anlatan bu kehanet kitabı, gelecek yıllarda nelerin yaşanacağını söylüyor. 1143'te Celestine II ile başlayan kitap, 2027'de 'Romalı Peter' ile son buluyor. Papa Francis'in yerine geçmesi için düşünülen dokuz adaydan üçünün adının ise Peter olduğu görülüyor. Son Papa'nın, büyük bir kargaşa döneminde Kilise'ye başkanlık edeceği söyleniyor. Bu kehanet, kitapta şu cümlerle aktarılıyor: 'Kutsal Roma Kilisesi'nin son zulmünde, birçok sıkıntının ortasında sürüsünü besleyecek olan Romalı Petrus hüküm sürecek, ardından yedi tepeli şehir yok edilecek ve korkunç Yargıç insanları yargılayacaktır. Son.'

Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde

7 TEPELİ ŞEHİR UNVANI SADECE İSTANBUL'A AİT DEĞİLDİR

900 yıllık kehanette geçen 'yedi tepeli şehir yok edilecek' sözleri, aslında birden çok şehre atıfta bulunuyor olabilir. Bu şehirlerin başında tarihi bir değeri olan İstanbul gelir. İstanbul'un ' Sarayburnu, Çemberlitaş, Beyazıt, Fatih, Yavuzselim, Edirnekapı ve Kocamustafapaşa' olmak üzere 7 tepesi vardır. Fakat 7 tepeli şehir unvanı sadece İstanbul'a ait değildir. Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok farklı noktasında yedi tepeli şehirler bulunur. Bu şehirlerden bazıları: Atena, Roma, Nevada, Mumbai, Tahran, Amman, Mekke, Prag, Barselona, Madrid.

BAZI AKADEMİSYENLER "UYDURMA" OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Kehanetin son bölümünde, yalnızca yedi tepeli şehirden bahsedilmiyor. Birçok Hristiyan, 2027 yılında İsa'nın yaşayanları ve ölüleri yargılamak üzere dünyaya döneceği an olan 'Mesih'in İkinci Gelişi'nin yaşanacağını düşünüyor. Dolayısıyla Kıyamet Günü'nün de 2027 yılında geleceğine inanılıyor! Söz konusu iddiaların, Malachy'nin Roma'yı ziyareti sırasında gördüğü bir vizyon sonrasında yazdığı iddia ediliyor. Fakat bazı akademisyenler, bu metinlerin 'uydurmaca' olduğunu düşünüyor. Papalar hakkında verilen detaylı bilgilerin bir başkası tarafından yazıldığı iddia ediliyor. Öyle ki US Catholic dergisi, 1590'daki papalık seçiminin Kardinal Girolamo Simoncelli lehine etkilemek için yazıldığını belirtiyor. Zira mevcut kehanetlerde o dönemki yeni papa için Simoncelli'ye işaret eden nitelemeler yer aldığı görülüyor.

Papa Francis\'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde
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Son Dakika Dünya Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Osman A:
    Gayb-ı sadece Allah bilir. 52 2 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Herkez altinlarini bozdursun bankadan kredi çekip yesin iki sene vaktimiz kalmis 19 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Ne salak bunlar ya, birde fal baktırında tam olsun. 15 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    geberdi gitti daha öncede 50 kez kıyamet kopmuştu;) 12 0 Yanıtla
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