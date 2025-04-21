Papa Francis, Trump'ın yardımcısı ile görüştükten 7 saat sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünya

Papa Francis, Trump'ın yardımcısı ile görüştükten 7 saat sonra hayatını kaybetti

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Papa Francis'in hayatını kaybetmesi dünya basınında geniş yankı uyandırırken ölüm haberinin ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in Vatikan ziyaretinden 7 saat sonra gelmesi ise dikkat çekti. Görüşmenin ardından binlerce kişiye Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonundan seslenen Papa Francis, Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu. Papa Francis, Trump'ın politikalarını sert bir şekilde eleştiriyordu.

21.04.2025 11:40
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12 yıldır papalık görevini yürüten 88 yaşındaki Papa Francis bu sabah 07.35 itibarıyla hayatını kaybederken dünyayı sarsan haberi Vatikan verdi.

GÖRÜŞMEDEN 7 SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla boğuşan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan Papa Francis'in son anlarına ilişkin görüntüler ise büyük ses getirdi. Papa Francis, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile Vatikan'da görüştükten tam 7 saat sonra hayatını kaybetti.

VATİKAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Vatikan'dan yapılan açıklamada, ikilinin Vatikan'daki Papa'nın ikametgahında Paskalya Bayramı dolayısıyla bir araya geldiği belirtildi. Açıklamada, "Papa Francis, Paskalya gününde iyi dileklerini iletmek üzere birkaç dakika süren kısa bir özel görüşme gerçekleştirdi" denildi. Vance'ın ofisinden yapılan kısa açıklamada ise, görüşme doğrulandı, ancak ayrıntıya yer verilmedi.

Papa Francis, Trump'ın yardımcısı ile görüştükten 7 saat sonra hayatını kaybetti

GAZZE'DE ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNDU

Paskalya ayini için toplanan binlerce kişiye Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonundan seslenen Papa Francis, Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu. Ruhani lider, "İsrail halkının ve Filistin halkının tüm acılarına yakınlığımı ifade ediyorum. Çatışan taraflara çağrım şudur: Ateşkes ilan edin, esirleri serbest bırakın ve barış dolu bir gelecek isteyen açlıktan kıvranan insanlara yardım edin" dedi. Papa, ayinin ardından üstü açık aracı ile Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan halkı selamladı.

Papa Francis, Trump'ın yardımcısı ile görüştükten 7 saat sonra hayatını kaybetti

TRUMP'IN POLİTİKALARINI ELEŞTİRMİŞTİ

Papa ve Vatikan yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın milyonlarca göçmeni sınır dışı etme planları ile yurt dışı yardımlarda ve sosyal yardım programlarında yaptığı kesintiler de dahil olmak üzere, Trump yönetiminin birçok politikasını eleştirmişti. Papa, göçmen karşıtı sert uygulamaları "utanç verici" olarak nitelendirmişti. Katolik olan Vance, Trump yönetiminin göçmenlik politikaları nedeniyle Papa ile zaman zaman ters düşmüştü.

Papa Francis, Trump\'ın yardımcısı ile görüştükten 7 saat sonra hayatını kaybetti
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Derya Nadir:
    Yanlış anlamayın tabii o da sonuçta din adamı.. Allah rahmet etsin ama asıl konu ABD yardımcılarından biri ziyarete gidiyor 7 saat sonra adam ölüyor.. nasıl yani.. ben mi paranoya yapıyorum anlamadım gitti .. neyse. Saygılarımla 13 5 Yanıtla
  • Ercan Aydın:
    öldürdüler! 13 2 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    adamı temizlediler 12 1 Yanıtla
  • Adem Soydeğer:
    Allah Mekanını sıcak eylesin 8 3 Yanıtla
  • barış özcan:
    Gazze içinde birşey demiş mi?Diğer tarafta soracaklarda. 8 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    tokalaşarak zehır verılebılıyor,abd kendı adamını koyar..papa fılıstını seven adamdı 6 0 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Ne verdiler amca ya 7 saat sonra öldü.. 2 1 Yanıtla
  • Arzu Keskin:
    Senmisin trampa İstanbul'u git al diyen...işte böyle olur...istsnbulu yedirmeyiz.... 0 0 Yanıtla
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