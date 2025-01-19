Papa Franciscus'tan Gazze Ateşkesine Destek - Son Dakika
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Dünya

Papa Franciscus'tan Gazze Ateşkesine Destek

Papa Franciscus\'tan Gazze Ateşkesine Destek

Papa Franciscus, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanmasını ve insani yardımların hızlandırılmasını talep etti. Barış için tüm taraflara teşekkür ederek, diyalog ve uzlaşma çağrısında bulundu.

19.01.2025 15:57  Güncelleme: 15:59
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PAPA Franciscus, Gazze'de ateşkes dolayısıyla ara buluculara teşekkür ederek, anlaşmanın şartlarının uygulanmasını istedi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yaptı. Papa, duanın ardından Gazze'de ateşkes anlaşmasını değerlendirerek, "Barış için aracılık etmek güzel bir iş. Bu önemli sonucu sağlayan tüm taraflara teşekkür ediyorum" dedi.

Anlaşmanın taraflarına seslenen Papa, "Tarafların üzerinde anlaşmaya vardıkları hususların hemen uygulanmasını ve tüm rehinelerin nihayet evlerine dönerek sevdiklerine kavuşmalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Papa, Gazze'ye yönelik insani yardımlara da değinerek, "Yardımların Gazze halkına daha hızlı ve daha büyük miktarda ulaşmasını ümit ediyorum. Çünkü buna acilen ihtiyaçları var" diye konuştu.

Herkesin diyaloğa, uzlaşmaya ve barışa 'evet' diyebilmesi gerektiğini söyleyen Papa Franciscus, "Hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin açık umut işaretlerine ihtiyaçları var. Her iki tarafın siyasi otoritelerinin, uluslararası toplumun yardımıyla, iki devletli çözüm için adil bir sonuca ulaşmalarını umuyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Gazze, Dünya, Papa, Son Dakika

Son Dakika Dünya Papa Franciscus'tan Gazze Ateşkesine Destek - Son Dakika

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