Papa Franciscus ve Mahmud Abbas Orta Doğu\'yu Görüştü

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KATOLİKLERİN ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Orta Doğu'daki durumu görüştüğü belirtildi.

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Abbas'ın Vatikan'da Papa Franciscus, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Vatikan Devletlerle ve Uluslararası Örgütlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher ile görüştüğü kaydedildi.

Görüşmede, Vatikan ve Filistin arasındaki iyi ilişkilere değinildiği bildirilerek, "Katolik Kilisesi'nin Filistin toplumuna, özellikle Gazze'deki çok ciddi insani duruma yardım konusundaki önemli katkısı vurgulandı. Gazze'de bir ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin bir an önce serbest bırakılması dileği iletildi" denildi.

Her türlü terörün kınandığı aktarılan açıklamada, "İki devletli çözüme yalnızca diyalog ve diplomasi yoluyla ulaşılmasının önemi üzerinde duruldu. Ayrıca, özel bir statüyle korunması gereken Kudüs'ün, üç büyük tek tanrılı dinin buluşma ve dostluk yeri olmasının sağlanması gerektiği belirtildi" ifadelerine yer verildi.