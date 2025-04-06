Papa, Vatikan\'da halkı selamladı

Papa Francis, zatüre şikayetiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten iki hafta sonra Vatikan'da halka hitap etti. Çifte zatürre teşhisiyle 14 Şubat'ta İtalya'nın başkenti Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırılan ve 23 Mart'ta taburcu edilen Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in, taburcu olduğu günden itibaren bugün ilk kez Vatikan'da kamuoyunun karşısına çıktığı bildirildi.