Papa, Vatikan'da halkı selamladı - Son Dakika
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Papa, Vatikan'da halkı selamladı

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, çifte zatürre teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten iki hafta sonra ilk kez halka hitap etti. 14 Şubat'ta Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırılan Papa, 23 Mart'ta taburcu edilmişti. Taburcu olduğu günden itibaren bugün ilk kez Vatikan'da kamuoyunun karşısına çıktı.

06.04.2025 14:31  Güncelleme: 14:54
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Papa Francis, zatüre şikayetiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten iki hafta sonra Vatikan'da halka hitap etti. Çifte zatürre teşhisiyle 14 Şubat'ta İtalya'nın başkenti Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırılan ve 23 Mart'ta taburcu edilen Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in, taburcu olduğu günden itibaren bugün ilk kez Vatikan'da kamuoyunun karşısına çıktığı bildirildi.

Papa, Vatikan\'da halkı selamladı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Papa, Vatikan'da halkı selamladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Johny Guitar:
    chp nin cumhurbaşkanı adayı olsa %48 alır 0 0 Yanıtla
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