Papua Yeni Gine'de gerçekleşen 7,6 büyüklüğünde deprem sonrası Tsunami uyarısı

Papua Yeni Gine'nin doğusunda 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve yerel halk Madang kasabası yakınlarındaki ve iç kesimlerdeki binalarda hasar olduğunu bildirdi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Depremi bildiren ABD Jeolojik Araştırma Kurumu, bir tsunami uyarısı yayınladı ancak hemen ardından tsunami tehdidinin artık geçtiğini söyledi. Bununla birlikte, bazı kıyı bölgelerinde küçük deniz seviyesi dalgalanmaları olabileceğini ifade etti.

BİNALARDA HASAR OLDUĞU BİLDİRİLDİ

AFP'ye konuşan Madang'daki yerel halk, "çok güçlü bir sarsıntı" hissettiklerini söylerken binalarda da hasar olduğu bildirildi.

DAKİKALAR ÖNCE İKİ GÜÇLÜ DEPREM OLDU

USGS, depremin Kainantu kasabasına yaklaşık 67 kilometre uzaklıkta 61 kilometre derinlikte meydana geldiğini söyledi. Bu depremden dakikalar önce, yine aynı bölgede Endonezya açıklarında 6,1 ve 6,4 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana gelmişti.

ÜLKE BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Papua Yeni Gine, "Ateş Çemberi" olarak adlandırılan Pasifik deprem kuşağı üzerinde yer almakta bu nedenle ülkede sık sık depremler yaşanıyor.