Papua Yeni Gine: Deprem 90 kilometre derinlikte olduğu için hasar daha az - Son Dakika
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Papua Yeni Gine: Deprem 90 kilometre derinlikte olduğu için hasar daha az

13.09.2022 12:53
Papua Yeni Gine: Deprem 90 kilometre derinlikte olduğu için hasar daha az

Papua Yeni Gine polis teşkilatı tarafından dün yapılan açıklamada, Pazar günü meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde şimdilik 7 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Papua Yeni Gine polis teşkilatı tarafından dün yapılan açıklamada, Pazar günü meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde şimdilik 7 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Açıklamada, depremin yer seviyesinden 90 kilometre derinlikte olduğu ve bu sebeple hasarın nispeten az olduğu vurgulandı.

Papua Yeni Gine'de 11 Eylül Pazar günü yerel saatle 09.46'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin daha çok Morobe, Eastern Highlands ve Madang eyaletlerinde önemli hasar yarattığını ifade ederek depremin yer seviyesinden 90 kilometre derinlikte olması sebebiyle hasarın nispeten az olduğu ifade edildi. Polis teşkilatı dün yaptığı açıklamada, ölü sayısının şimdilik 7 olduğu ve depremin bu bölgelerdeki binalara ve yollara zarar verdiğini belirtti.Ölümlerin depremle tetiklenen toprak kayması sırasında meydana geldiğini vurgulayan polis, Ramu hidroelektrik santrali altyapısının depremden zarar gördüğünü ve bu sebeple bahsi geçen bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığını ifade etti.


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Kaynak: DHA

Papua Yeni Gine, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Papua Yeni Gine: Deprem 90 kilometre derinlikte olduğu için hasar daha az - Son Dakika

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SON DAKİKA: Papua Yeni Gine: Deprem 90 kilometre derinlikte olduğu için hasar daha az - Son Dakika
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