Paraguaylı Savcı Marcelo Pecci balayında silahlı saldırı sonucu öldürüldü! - Son Dakika
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Paraguaylı Savcı Marcelo Pecci balayında silahlı saldırı sonucu öldürüldü!

11.05.2022 16:48
Paraguaylı Savcı Marcelo Pecci balayında silahlı saldırı sonucu öldürüldü!

Ülkesi Paraguay'da organize suçlara karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan Savcı Marcelo Pecci, Kolombiya'daki balayı tatili esnasında silahlı saldırıda öldürüldü.

Paraguay'da organize suç, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve terör finansmanı gibi suçlarla mücadelesiyle tanınan Savcı Marcelo Pecci, Kolombiya'nın Baru Adası'ndaki balayı tatili sırasında silahlı saldırıya uğradı. Savcı Pecci, olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Claudia Aguilera ise saldırıda yara almadı.

DENİZDEN GELİP VURDULAR

Silahlı saldırıya ilişkin El Tiempo gazetesine konuşan Claudia Aguilera, saldırganların küçük bir tekneyle denizden geldiğini anlattı. Eşinin tehditler aldığını ancak son iki haftada bu tehditlerin durduğunu anlatan Aguilera, "Birisi inip tek kelime etmeden Marcelo'yu iki kez vurdu, biri yüzüne, diğeri sırtına isabet etti" dedi.

"KORKAKÇA SALDIRI"

Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, saldırıyı 'korkakça bir cinayet' olarak nitelendirirken, "Bu trajik olayı en sert şekilde kınıyor ve organize suçla mücadeleye olan bağlılığımızı yineliyoruz" açıklamasını yaptı.

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Paraguay, Cinayet, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Paraguaylı Savcı Marcelo Pecci balayında silahlı saldırı sonucu öldürüldü! - Son Dakika


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