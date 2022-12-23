Terör örgütü PKK yandaşları Paris sokaklarını birbirine kattı - Son Dakika
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Terör örgütü PKK yandaşları Paris sokaklarını birbirine kattı

23.12.2022 23:18

Fransa'nın başkenti Paris'te 69 yaşındaki bir kişi, Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında 3 kişiyi öldürdü. Polis tarafından yakalanan şahıs gözaltına alınırken saldırı sonrası bölgede terör örgütü PKK yanlıları eylemlere karıştı. Fransa polisi eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te silah sesleri duyuldu. Fransız televizyon kanalı BFM TV'ye göre Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında açılan ateş sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. BFM TV, polisin 69 yaşındaki silahlı kişiyi tutukladığını açıkladı.

1 YIL ÖNCE DE GÖÇMEN KAMPINA SALDIRMIŞ

Ayrıca yakalanan saldırganın Fransız yetkililer tarafından bilinen ve 1 yıl önce bir göçmen kampına saldırıda bulunan bir isim olduğu öne sürüldü.

Paris yangın yeri! Silahlı saldırı sonrası PKK yandaşları sokakları birbirine kattı

PATLAMA SONRASI ORTALIK KARIŞTI

Öte yandan saldırı sonrası PKK terör örgütü yanlısı bir grup, alandaki polislere saldırdı ve caddedeki araç ve dükkanlara zarar verdi. Polis, saldırganlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Olaylar sırasında PKK terör örgütünü simgeleyen flamalar taşındığı da görüldü.

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Son Dakika Dünya Terör örgütü PKK yandaşları Paris sokaklarını birbirine kattı - Son Dakika


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