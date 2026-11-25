ABD'de 2018'de 17 kişinin öldüğü Parkland okul saldırısını gerçekleştiren gencin kardeşi Zachary Cruz'u kefaletle cezaevinden çıkarıp evlerine alan çift, gencin annesinden kalan hayat sigortası parasını çalmaktan suçlu bulundu. BBC'nin haberine göre, Michael Donovan ve eşi Richard Moore hakkındaki karar geçen ay çıktı; davanın kilit tanıklarından biri, çiftin peşini yıllarca bırakmayan emekli FBI ajanı Jane Collins oldu.

Zachary Cruz, ağabeyinin Florida'daki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde 14 öğrenciyi ve 3 okul çalışanını öldürmesinden haftalar sonra okulun bahçesinde kaykay yaparken yakalandı. O sırada 18 yaşında olan genç izinsiz girişten tutuklandı, hâkim kefaleti 500 bin dolar olarak belirledi.

CEZAEVİNDEN ALIP EVLERİNE GÖTÜRDÜLER

Kefaleti, göçmenlere kefalet hizmeti veren Libre by Nexus şirketinin sahipleri Donovan ve Moore ödedi. Çift genci cezaevinden kendi aldı, ilk akşam yemeğinde Virginia'ya taşınıp şirketlerinde çalışmasını önerdi. Cruz mahkemede o günü "film gibiydi" diye anlattı.

Genç kısa süre sonra çiftin evinde yaşamaya başladı. Donovan ve Moore onunla birlikte televizyon röportajlarına çıktı, "Being Zach Cruz" adlı kısa ömürlü bir internet programı hazırladı ve ona "oğlumuz" dedi.

428 BİN DOLAR ORTAK HESAPTAN ÇIKTI

Savcılara göre çift o dönemde borç içindeydi; Moore'un vergi dairesine 3 milyon doları aşan borcu vardı. Banka kayıtları, Cruz'un annesinin ölümünden sonra hak ettiği 428 bin dolarlık sigorta parasının 2019'da önce Cruz ile Moore'un ortak hesabına, oradan da Moore'un kişisel hesabına geçtiğini gösterdi.

FBI'da 30 yıl çalışan Collins, şirketi 2016'dan emekli olduğu 2021'e kadar soruşturdu. Cruz'la görüşmek için eve gittiğinde kapıda silahlı bir güvenlik görevlisi ve girişi kapatan bariyerlerle karşılaştı; genç kapıya çıkmadı. Collins emekli olduktan birkaç ay sonra Cruz, Donovan ve Moore ona dava açtı; federal hâkim davayı reddetti.

ŞİRKETE 811 MİLYON DOLAR CEZA KESİLMİŞTİ

Gözaltındaki göçmenlerden 200 milyon dolardan fazla kazanan şirket, bir federal kurumun açtığı hukuk davasında 811 milyon dolar ödemeye mahkûm edilmişti. Ekim 2022'de Virginia polisi çiftin evine ve ofisine baskın yaptı. O dönemde parasını kendi isteğiyle harcadığını söyleyen Cruz, sonradan çiftin yanından ayrıldı ve duruşmada savcılığın tanığı oldu. Moore ayrıca sahte vergi beyanından 7 yıl hapis cezasını çekiyor.

64 yaşındaki Collins, jürinin bütün suçlamalardan mahkûmiyet kararını duyunca "Nihayet adalet" diye düşündüğünü söyledi: "İskambil kulesinin yıkılmasını beklememiz gerekiyordu."

Kaynak: BBC