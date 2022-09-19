Ermenistan'da devlet fiyaskosu! Pelosi'nin konuşma yapacağı sırada tercüman krizi yaşandı - Son Dakika
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Ermenistan'da devlet fiyaskosu! Pelosi'nin konuşma yapacağı sırada tercüman krizi yaşandı

19.09.2022 15:06

ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi, Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a destek ziyareti gerçekleştirdi. Ermenistan Ulusal Meclisi'nde kameralar karşısına çıkan Pelosi'nin kürsüye çıktığı an salonda çevirmen bulunamadı. Yetkililer bir süre sonra bir tercüman bulsa da bu kez ikinci bir kriz yaşandı. Getirilen çevirmen İngilizce bir kelimenin Ermenice karşılığını bulamadı.

Tayvan ziyaretiyle ABD ile Çin arasında küresel kriz oluşturan ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin yeni durağı Ermenistan oldu. Pelosi, Erivan'da Ermenistan Ulusal Meclisi'ni ziyaret etti.

ÇEVİRMEN BULUNDU AMA İNGİLİZCE KELİMENİN KARŞILIĞINI BULAMADI

Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlamak için kameraların karşısına geçen Pelosi büyük bir şok yaşadı çünkü salonda çevirmen yoktu. Çevirmen sonradan getirildi. Bu kez de çevirmen İngilizce bir kelimenin (leverage) Ermenice karşılığını bulamadı.

KELİMEYİ HATIRLAYINCA PELOSİ'Yİ İTEREK YENİDEN SÖZ ALDI

Tercümanın zorlandığını fark eden Pelosi, çevirmene yardımcı olmaya çalıştı ancak sonradan konuşmasına devam etti. Kelimeyi hatırlayan çevirmen Pelosi'yi iterek yeniden söz aldı.

PELOSİ ÇATIŞMALARDAN AZERBAYCAN'I SORUMLU TUTTU

Pelosi açıklamasında Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki son çatışmalardan Azerbaycan'ı sorumlu tuttu. ABD'nin bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerde Ermenistan demokrasisinin ve egemenliğinin öncelik olduğunu göstermesi gerektiğini belirtti.

ANIT ZİYARETİNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Pelosi basın toplantısının ardından Erivan'da 1915 olayları için yapılan anıtı ziyaret etti. Pelosi'nin burada ağladığı görüldü. Pelosi'nin seçim bölgesi California'da çok sayıda Ermeni seçmen bulunuyor.

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Son Dakika Dünya Ermenistan'da devlet fiyaskosu! Pelosi'nin konuşma yapacağı sırada tercüman krizi yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ermenistan'da devlet fiyaskosu! Pelosi'nin konuşma yapacağı sırada tercüman krizi yaşandı - Son Dakika
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