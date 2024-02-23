Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın Rusya önderliğindeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (CSTO) ülkesine destek sağlamadığı gerekçesiyle örgüte katılımını askıya aldığını açıkladı.
Paşinyan ayrıca, Ermenistan'ın son 30 yılda iki kez savaştığı Azerbaycan'ın da uzun vadeli barış anlaşmasına varmak için gerekli olan şartları uygulamadığını söyledi ve Azerbaycan'ın saldırı hazırlığında olduğunu ima etti.
France 24 kanalına konuşan Paşinyan, "Ermenistan'a göre, Kolektif Güvenlik Anlaşması özellikle 2021 ve 2022 yıllarında amaçlarını yerine getiremedi. Bunun gerçekleşmesine izin veremeyiz. Şu anda, pratik olarak bu anlaşmaya katılımımızı askıya aldık. Bundan sonraki adımları göreceğiz" dedi.
Paşinyan, Rusya'nın Ermenistan'da bulunan askeri üssünün kapatılmasına yönelik bir görüşme olmadığını, üssün varlığının başka anlaşmaların konusu olduğunu ifade etti.
Son Dakika › Dünya › Paşinyan'dan Putin'i kızdıracak hamle! Rusya önderliğindeki güvenlik bloğuna katılımı askıya aldı - Son Dakika
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