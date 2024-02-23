Paşinyan\'dan Putin\'i kızdıracak hamle! Rusya önderliğindeki güvenlik bloğuna katılımı askıya aldı

Dünya

Jandarma komutanına küfreden başkan adayıyla ilgili bir skandal daha

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın Rusya önderliğindeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (CSTO) ülkesine destek sağlamadığı gerekçesiyle örgüte katılımını askıya aldığını açıkladı.

AZERBAYCAN'IN SALDIRMASINDAN KORKUYOR

Paşinyan ayrıca, Ermenistan'ın son 30 yılda iki kez savaştığı Azerbaycan'ın da uzun vadeli barış anlaşmasına varmak için gerekli olan şartları uygulamadığını söyledi ve Azerbaycan'ın saldırı hazırlığında olduğunu ima etti.

PAŞİNYAN: AMAÇLARINI YERİNE GETİREMEDİ

France 24 kanalına konuşan Paşinyan, "Ermenistan'a göre, Kolektif Güvenlik Anlaşması özellikle 2021 ve 2022 yıllarında amaçlarını yerine getiremedi. Bunun gerçekleşmesine izin veremeyiz. Şu anda, pratik olarak bu anlaşmaya katılımımızı askıya aldık. Bundan sonraki adımları göreceğiz" dedi.

ASKERİ ÜSSÜ KAPATMAYACAKLAR

Paşinyan, Rusya'nın Ermenistan'da bulunan askeri üssünün kapatılmasına yönelik bir görüşme olmadığını, üssün varlığının başka anlaşmaların konusu olduğunu ifade etti.