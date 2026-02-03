Pedofili dosyasındaki en sağlam kanıt! Ülke bu fotoğrafı konuşuyor

ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) "Epstein Şeffaflık Yasası" uyarınca paylaştığı devasa veri setinde, Epstein'ın kişisel yaşamına ve suç teşkil eden eğilimlerine dair somut deliller gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bu belgeler arasında yer alan ve bir delil poşeti üzerinde fotoğraflanan gümüş çerçeveli bir resim, dış basında (The Guardian, Sky News, People) "dehşet verici" olarak nitelendirildi.

Paylaşılan görselde, bir kanıt masası üzerinde duran gümüş bir çerçeve görülüyor. Çerçevenin içindeki fotoğrafta: Jeffrey Epstein, küçük bir çocuğu kucağında tutarken veya ona çok yakın bir mesafede görülüyor.

"BACAĞINI ISIRIR GİBİ YAPIYOR"

Fotoğraftaki çocuk, Epstein'ın kucağında veya hemen yanında oturuyor; basına sızan bazı analizlerde Epstein'ın çocuğun bacağını ısırır gibi yaptığı veya şakalaştığı anın dondurulduğu iddia ediliyor.

RESMİ BİR KANIT OLARAK EKLENDİ

Görselin alt kısmındaki "Item #10" yazılı sarı etiket, bu fotoğrafın Epstein'ın Manhattan veya Palm Beach'teki evinden alınan resmi bir adli kanıt olduğunu tescilliyor.

ÜLKE BU FOTOĞRAFI KONUŞUYOR

Uluslararası medya kuruluşları, bu fotoğrafın Epstein'ın yatak odasının hemen dışında veya çok yakınında sergilendiğini belirtiyor. The Guardian, savcılık belgelerine dayanarak, Epstein'ın evlerinde bu tür "cinsel imalar içeren veya çocuklarla olan yakınlığını gösteren" fotoğrafların bir dekorasyon öğesi gibi sergilendiğini raporladı.

People Dergisi, 2025 Aralık ve 2026 Ocak aylarındaki haberlerinde, bu görsellerin Epstein'ın çocuk istismarı ağının ne kadar "normalleştirilmiş" bir parçası olduğunu vurguladı.

KİMLİKLER NEDEN GİZLİ?

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan bu ve benzeri fotoğraflarda, kurbanların veya potansiyel mağdur çocukların yüzleri "redacted" (karartılmış) şekilde sunuluyor. Uzmanlar, bu çocuğun kimliğinin henüz kamuoyuyla paylaşılmadığını ancak soruşturma birimlerinin bu isimlerin peşinde olduğunu belirtiyor.

ÜZERİNDEKİ ETİKET DİKKAT ÇEKTİ

Bu fotoğraf, sosyal medyada dolaşan "sahte" listelerin aksine, FBI ve Adalet Bakanlığı'nın resmi arşivinden gelen kesin bir kanıttır. "Item #10" etiketi, bu karenin sadece bir anı değil, mahkemede Epstein ve suç ortaklarına (Ghislaine Maxwell gibi) karşı kullanılan bir "suç mahalli bulgusu" olduğunu teyit etmektedir.