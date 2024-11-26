Pentagon, Trump ile Geçiş Anlaşması İmzalanmadığını Açıkladı

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PENTAGON, Donald Trump'la henüz bir geçiş anlaşması imzalanmadığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin 47'nci Başkanı seçilen Donald Trump'ın ekibiyle, yetki devri için henüz bir geçiş anlaşması imzalanmadığını ve bu gerçekleşinceye kadar mevcut ekibin görevini sürdüreceğini duyurdu.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Singh, düzenli ve sorunsuz geçiş için mutabakat zaptı imzalanması gerektiğini ve bu yürürlüğe girene kadar süreci başlatmayacaklarını söyledi.

Mutabakat zaptının, yeni yönetimin Pentagon gibi bir devlet kurumunu devralması öncesinde belirli şartları kabul etmesini gerektiren yasal bir sözleşme olduğunu aktaran Singh, bu zapt imzalanmadan hiçbir kurumun geçiş sürecinin başlatılmayacağını bildirdi.

İmza öncesinde, seçilen ABD başkanının ekibi ile mevcut yönetim arasında gayriresmi görüşmelerin olabileceğini belirten Singh, yeni ekibin Pentagon'un gizli bilgilerine erişim hakkını imza sonrasında elde edeceğini söyledi.