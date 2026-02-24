Peskov: Hedeflere Ulaşamadık

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ukrayna konusunda belirlenen hedeflerin tamamına ulaşmadık" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili değerlendirmede bulundu. Rusya'nın Ukrayna konusunda belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığı yönündeki soruya Peskov, "En önemli hedefimiz, Ukrayna'nın doğusunda yaşayan ve ölüm tehlikesi altında bulunan insanların güvenliğini sağlamak. Ancak hedeflerin tamamına ulaşılamadı. Bu nedenle de özel askeri operasyon devam ediyor" yanıtını verdi.

Peskov, Ukrayna krizinin diplomatik çözümüne açık olduklarını söyleyerek, "Barışın sağlanması yönündeki girişimlerimizi sürdürüyoruz. Rusya'nın çıkarları güvence altına alınacak. Bu konudaki pozisyonumuz net ve tutarlı. Şimdi her şey Kiev yönetiminin eylemlerine bağlı" ifadelerini kullandı.

Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR), İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planladığı yönündeki iddiasına değinen Peskov, bunun Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması için tehlikeli olduğunu kaydetti. Peskov, "Bu, uluslararası hukukun norm ve ilkelerini açıkça ihlal ediyor. Bu bilgiyi devam eden müzakereler sürecinde dikkate alacağız. Bu, potansiyel olarak son derece tehlikeli bir bilgi" diye konuştu.

Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin bir sonraki müzakere turunun tarihi konusunda ise henüz mutabık kalınmadığını bildirdi.