Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz

19.02.2026 06:23
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Avrupa, ABD ve soykırımcı İsrail kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı istemiyor. Biz savaşmak istemiyoruz. Bedel ödenmesi gerekiyorsa ödeyerek bunu başaracağız. Zorla dayatmalara boyun eğmeyiz" dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Loristan eyaletinde girişimcilerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Pezeşkiyan, "El ele vererek tüm sorunları çözeceğimize inanıyorum. Avrupa, ABD ve soykırımcı İsrail bizim kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı istemiyor. Ancak biz bedel ödenmesi gerekiyorsa ödeyerek bunu başaracağız." diye konuştu.

"SAVAŞI KENARA BIRAKMAMIZ GEREKİYOR"

Pezeşkiyan, "Biz savaşmak istemiyoruz. Savaşı kenara bırakmamız gerektiği inancını taşıyorum. Ancak zorla bir dayatma yapılırsa boyun eğmeyiz." İfadelerini kullandı.

"HALKA HİZMET EDEBİLMEK İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ"

Kendisine iletilen sorunlarla bizzat ilgileneceğini söyleyen Pezeşkiyan, halka hizmet edebilmek adına çaba gösterdiklerini vurgulayarak, "Köklerini ortadan kaldıramadığımız sürece rantın, yolsuzluğun ve kaçakçılığın önünü geçemeyiz." uyarısında bulundu.

"İRAN TOPLUMU BÜYÜK BASKI ALTINDA"

Pezeşkiyan ayrıca, İran toplumun büyük bir baskı altında olduğunu ve bu nedenle "yaralandığını" belirterek, aydınlar, sosyologlar, girişimciler, din adamları ve toplumun önde gelen kanaat liderleriyle birlikte bu baskıyı hafifletmeleri gerektiğini söyledi.

