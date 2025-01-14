PFAS Temizliği 20 Yılda 2 Trilyon Euroya Mal Olabilir - Son Dakika
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Dünya

PFAS Temizliği 20 Yılda 2 Trilyon Euroya Mal Olabilir

PFAS Temizliği 20 Yılda 2 Trilyon Euroya Mal Olabilir

Avrupa'da PFAS temizliğinin maliyeti 20 yılda 2 trilyon euroyu aşabilir, halk sağlığı riski artıyor.

14.01.2025 19:14
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(ANKARA) - Sanayi endüstrisindeki faaliyetlerin neden olduğu, PFAS'ler olarak adlandırılan zehirli ve aşırı dirençli zehirli kimyasal maddelerin oluşturduğu halk sağlığı tehlikesinin boyutlarının Avrupa'da fark edilmeye başlanması PFAS'lerin temizlenmesi ile ilgili hesaplamaları da beraberinde getirdi. Avrupa merkezli medya kuruluşlarının bir yıllık araştırmasının sonucuna göre, Avrupa'da PFAS'lerin temizlenmesinin maliyeti 20 yılda 2 trilyon euroyu bulabilir.

Avrupa merkezli bağımsız araştırma girişimi Forever Lobbying Project tarafından yürütülen 16 ülkeden 46 gazeteci ve 18 uzmanın katılımıyla 1 yıl boyunca devam eden sınır ötesi araştırmanın bulgularına göre, "sonsuz kimyasallar" olarak da bilinen zehirli PFAS'leri temizlemenin maliyeti 20 yıllık bir süre zarfında 2 trilyon euroyu aşabilir. Kirlenmiş topraklar, çöp sahalarından sızıntılar, içme sularının temizlenmesini kapsayan bu maliyetli işlem PFAS emisyonlarının hemen durdurulduğu bir senaryoda, kirliliğin yoğun olduğu noktaların sayısı da giderek arttığı İngiltere'de yıllık olarak yaklaşık 1,8 milyon euroya malolabilir.

PFAS'ler neden tehlikeli?

Perfloroalkil ve polifloroalkil maddeler (PFAS) yapışmaz teflon tavalar, pizza kutuları, su geçirmez giysiler, kozmetik ürünler, mobilyalar, leke tutmayan ürünler, itfaiye köpükleri ve benzeri birçok şeyde bulunuyor. Kanser çeşitleri dahil olmak üzere halk sağlığı sorunlarına yol açtığı bilimsel olarak kanıtlanan bu yüksek dirençli bu kimyasallar neredeyse her yerde bulunuyor. PFAS'ler İngiltere'de içme suyu ve yüzey sularında tespit edilmişken, PFAS'lerin temizlenmesi bu nedenle daha da karmaşık hale geldi.

İngiltere'de hükümete bağlı Çevre Ajansı, PFAS nedeniyle kirlenmiş yaklaşık 10 bin yüksek riskli alan tespit etmesinin ardından sadece dört problemli alanı temizlemek için hesaplanan potansiyel maliyetlerin bütçelerinin çok ötesinde olduğunu belirtti.

Çevreci gruplar ise İngiltere'de hükümeti kimyasal düzenlemeler konusunda zayıf bir sistem uygulamakla eleştiriyor ve kimyasal kirliliğin çevreye ve ekosistemlere verdiği zarara dikkati çekiyor.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya PFAS Temizliği 20 Yılda 2 Trilyon Euroya Mal Olabilir - Son Dakika

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