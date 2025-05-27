ABD'nin Philadelphia kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentindeki Fairmount Park'ta meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi. Philadelphia polisi, yerel saatle 22.27'de Fairmount Park civarında silahlı saldırı meydana geldiğini duyurdu. Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirten polis, 9 yaralının sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı.
Polis, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
Son Dakika › Dünya › Philadelphia'da Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika
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