Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi

Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi
23.01.2026 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kar pistlerinden FBI'ın 'en çok arananlar' listesine uzanan inanılmaz kaçış sona erdi. 2002 Kış Olimpiyatları'nda Kanada bayrağı altında yarışan eski snowboardcu Ryan Wedding, artık spor başarılarıyla değil, milyar dolarlık bir uyuşturucu ağının mimarı olarak anılıyor. FBI'ın yakalanması için 15 milyon dolar ödül koyduğu ve en tehlikeli 10 kaçak arasına dahil ettiği Wedding, Meksika'daki kartel korumasına rağmen kıtalararası bir operasyonla ele geçirildi.

Uzun süredir FBI'ın "En Çok Aranan 10 Kaçak" listesinde yer alan ve başına 15 milyon dolar ödül konulan eski snowboardcu Ryan Wedding düzenlenen dev operasyonla ele geçirildi.

ZİRVEDEN SUÇ DÜNYASININ MERKEZİNE

2002 Kış Olimpiyatları'nda Kanada adına yarışan ve dünya sıralamasında 24. sıraya kadar yükselen Ryan Wedding, spor kariyerinin ardından rotasını bambaşka bir yöne çevirdi. Yetkililer, Wedding'in sadece bir kaçak değil, aynı zamanda kıtalararası dev bir suç ağının beyni olduğunu belirtiyor. ABD, Kanada, Meksika ve Kolombiya'yı kapsayan operasyonla çökertilen bu yapının; kokain ticareti, suç örgütü yöneticiliği ve cinayet gibi ağır suçlarla bağlantısı olduğu açıklandı.

MİLYAR DOLARLIK ZEHİR AĞI

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'nin daha önce paylaştığı verilere göre, Wedding'in başında olduğu suç örgütü, yıllık 1 milyar doların üzerinde yasa dışı gelir elde ediyordu. Kaçış sürecinde Meksika'da olduğu tespit edilen eski sporcunun, dünyanın en tehlikeli yapılarından biri olan Sinaloa kartelinin koruması altında saklandığı değerlendiriliyordu.

BAŞINA 15 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL KONULDU

FBI tarafından "son derece tehlikeli" olarak sınıflandırılan ve yakalanması için başına servet değerinde ödül konulan Wedding'in yakalanması, uluslararası emniyet teşkilatları için büyük bir zafer olarak nitelendiriliyor. Paralel büyük slalom parkurlarından, dünyanın en çok aranan kaçakları listesine uzanan bu sıradışı serüven, düzenlenen geniş çaplı operasyonla son bulmuş oldu.

Olaylar, Dünya, Spor, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nefes kesen son UEFA Avrupa Ligi’nin liderini 9010’daki golle yıktılar Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'daki golle yıktılar
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Aracının yanışını çaresizce izledi Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Aracının yanışını çaresizce izledi
YPG, kendi silah deposunu patlattı YPG, kendi silah deposunu patlattı
Tüm stadı susturdu Deniz Gül’den 90. dakikada hayat öpücüğü Tüm stadı susturdu! Deniz Gül'den 90. dakikada hayat öpücüğü
Rafa Silva’dan Beşiktaş’a duygusal veda Rafa Silva'dan Beşiktaş'a duygusal veda
Gece yarısı korkutan yangın Çok sayıda işyeri zarar gördü Gece yarısı korkutan yangın! Çok sayıda işyeri zarar gördü

20:10
Fenerbahçe’de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı
19:39
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
19:06
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti
İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
17:56
10 gündür durmadan yağıyor Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 20:46:05. #7.11#
SON DAKİKA: Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.