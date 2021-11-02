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PKK'lı teröristle röportaj yapan gazeteye Türkiye'den sert çıkış: Umarız bir sonraki söyleşi DEAŞ'ın sözde lideriyle olmaz - Son Dakika

PKK'lı teröristle röportaj yapan gazeteye Türkiye'den sert çıkış: Umarız bir sonraki söyleşi DEAŞ'ın sözde lideriyle olmaz

02.11.2021 18:24
PKK'lı teröristle röportaj yapan gazeteye Türkiye'den sert çıkış: Umarız bir sonraki söyleşi DEAŞ'ın sözde lideriyle olmaz

Lübnan'da bir gazete, terör örgütü PKK'nın sözde 2 numaralı ismi Cemil Bayık'la röportaj yaptı. Bu duruma tepki gösteren Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, "Gazetenin terör örgütünün sözcülüğünü üstlenip bunu arzulaması ve böylesi bir röportajı yayımlamakla örgütün kara propagandasını yapması çok üzüntü vericidir. Umarız bir sonraki özel röportajınız DEAŞ'ın sözde lideriyle olmaz" ifadelerinin yer aldığı bir açıklamaya yayınladı.

Lübnan'da26-27 Ekim tarihlerinde "Sarkis Kassarjian" imzasıyla bir gazetede röportaj yayımlandı. Terör örgütü PKK'nın sözde liderlerinden Cemil Bayık'la yapılan röportaj için, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, An Nahar Al Arabi gazetesi editörlerine kınama mektubu gönderdi.

YANIT ALAMAYINCA MEKTUBU SOSYAL MEDYADA YAYINLADILAR

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, gönderilen kınama mektubunu Büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaştı. Ulusoy, mektubun röportajın yayımlanmasından hemen sonra ilgili gazeteye gönderildiğini, ancak yanıt verilmeyince sosyal medyadan paylaşıldığını aktardı.

"ÇOK ÜZÜNTÜ VERİCİ"

Mektubunda PKK'nın sözde 2 numaralı ismi (Cemil Bayık) ile yapılan özel röportaja gazetenin onay vermesinin tamamen "dehşet verici" olduğunu belirten Ulusoy, "An Nahar Al Arabi gazetesinin terör örgütünün sözcülüğünü üstlenip bunu arzulaması ve böylesi bir röportajı yayımlamakla örgütün kara propagandasını yapması çok üzüntü vericidir " ifadelerini kullandı.

"ACINASI BİR DURUM"

Ulusoy, 28 Ekim 2021 tarihli kınama mektubuna şöyle devam etti: "Röportajın aktardığı terör örgütünün kara propagandasının Türkiye'den veya herhangi bir uluslararası toplumdan hiçbir tepkiyi hak etmediğini söylemeye gerek yok. Türkiye'nin varlığını ortadan kaldırma kararlılığı karşısında PKK'nın varlığını sürdürmek için uluslararası kamuoyunun sempatisini kazanma umuduyla hala saçma ve tamamen asılsız iddialara başvurması, sadece acınası bir durum."

"UMARIZ BİR SONRAKİ DEAŞ'IN SÖZDE LİDERİYLE OLMAZ"

PKK'nın bir terör örgütü olduğunu, Türkiye ve halkı için yaklaşık 40 yıldır güvenlik tehdidi arz ettiğini hatırlatan Ulusoy, örgütün Suriye, Irak ve İran'da bölücü bir ajanda peşinde olduğunu, sadece Türkiye değil bölgedeki birçok ülke için tehlike arz ettiğini vurguladı.

"Umarız bir sonraki özel röportajınız DEAŞ'ın sözde lideriyle olmaz" ifadesiyle An Nahar editörlüğüne tepki gösteren Büyükelçi Ulusoy, gazeteye ivedi bir şekilde terör örgütlerinin ajandalarına hizmet etmekten kaçınması, kardeş ve dost ülkelerin arasını açacak adımlardan geri durması çağrısında bulundu.

PKK'lı teröristle röportaj yapan gazeteye Türkiye'den sert çıkış: Umarız bir sonraki söyleşi DEAŞ'ın sözde lideriyle olmaz

Röportaj, Türkiye, DEAŞ, PKK, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya PKK'lı teröristle röportaj yapan gazeteye Türkiye'den sert çıkış: Umarız bir sonraki söyleşi DEAŞ'ın sözde lideriyle olmaz - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: PKK'lı teröristle röportaj yapan gazeteye Türkiye'den sert çıkış: Umarız bir sonraki söyleşi DEAŞ'ın sözde lideriyle olmaz - Son Dakika
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