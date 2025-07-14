PKK'nın silah bırakma töreninin masraflarını bakın kim ödemiş - Son Dakika
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Dünya

PKK'nın silah bırakma töreninin masraflarını bakın kim ödemiş

PKK\'nın silah bırakma töreninin masraflarını bakın kim ödemiş
14.07.2025 10:03
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Terörsüz Türkiye süreci kapsamında PKK'lı 30 kişilik bir grubun silah bırakmasıyla ilgili düzenlenen törenin ve 150 kişilik bir davetli grubunun giderlerinin, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani tarafından karşılandığı ortaya çıktı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kenti kırsalında gerçekleştirilen ve tarihi bir adım olarak değerlendirilen PKK'lı 30 kişilik bir grubun silahlarını imha etmesi töreniyle ilgili detaylar ortaya çıkıyor.

DEM Parti öncülüğünde organize edilen törende, aralarında baro başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Barış Anneleri, milletvekilleri ve basın mensuplarının da bulunduğu yaklaşık 150 kişilik bir davetli grubu Irak Kürdistan Bölgesi'ne götürüldü.

PKK'nın silah bırakma töreninin masraflarını bakın kim ödemiş

TÜM MASRAFLARI BARZANİ ÜSTLENDİ

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre davetlilerin Süleymaniye'ye ulaştırılması DEM Parti tarafından dört otobüsle organize edilirken, bölgedeki konaklama, ulaşım ve yemek giderleri ise IKBY Başkanı Barzani'nin himayesinde karşılandı. Katılımcılar Erbil'de otellerde ağırlandı, tören alanına protokol araçlarıyla ulaştırıldı ve tüm ikramları Barzani yönetimi üstlendi.

PKK'nın silah bırakma töreninin masraflarını bakın kim karşılamış

DEM PARTİ'DEN BARZANİ'YE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Törenin ardından DEM Parti heyeti, Neçirvan Barzani'yi makamında ziyaret ederek barış sürecine verdiği destek ve ev sahipliği için teşekkürlerini iletti. Heyette DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile birlikte Leyla Zana, Ahmet Türk, DBP Eş Genel Başkanları Keskin Bayındır ve Çiğdem Kılıç Uçar, milletvekilleri Ayşegül Doğan, Sırrı Sakık, Berdan Öztürk, Mehmet Kamaç, Meral Danış Beştaş ve Serhat Eren yer aldı.

Neçirvan Barzani, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, Dünya, Tören, Irak, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya PKK'nın silah bırakma töreninin masraflarını bakın kim ödemiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Sk 06:
    bunlar var ya bunlar şehit kanını masraf ile kıyaslayan hainler şehitlerimizin veballari boynunuza olsun demlenen tipler 27 12 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    sorun yok bende öderim böyle bir şey için 19 17 Yanıtla
  • Levent Biran:
    iti besleyen , masrafını odemeyide bilir 14 5 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    akil tutulmasi habercilik, yalakalik, yandaslik, cikarcilik , guzellemeler ve bol tekrarlarla bi olusum yaratma ve surec icinde ilerleniliyor goruntusu yaratma icin yapilan yuzlerce boylesini daha goreceksiniz.. zihninizi bir seyler oluyor ve iyi seyler oluyora evirme tuzaklari... artik her ortamda vs lafimizi sozumuzu esirgemeden konusma zamani geldi .. 8 1 Yanıtla
  • Hüseyin Özgün:
    Sizen hesap gelmiyor mi 1 1 Yanıtla
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