Podyumda talihsiz an! Yarışmacının başına gelen herkesi şoke etti

Tayland’ı uluslararası yarışmada temsil edecek ismin belirlendiği Miss Grand Thailand güzellik yarışmasında, yarışmacılardan Kamolwan Chanago’nun sahnede yaşadığı talihsiz anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

PODYUMDA BEKLENMEDİK AN

Pathum Thani’yi temsil eden Chanago, jüri ve seyircilerin karşısına çıkarak kendini tanıttığı sırada beklenmedik bir durum yaşadı. Temsil ettiği şehri söylediği anda protez dişleri kaydı.

SOĞUKKANLILIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Yaşananlara rağmen soğukkanlılığını koruyan Chanago, arkasını dönerek hızlı ve dikkatli bir şekilde protez dişlerini düzeltti. Ardından hiçbir şey olmamış gibi yürüyüşüne ve sunumuna devam etti.