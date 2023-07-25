Polis, havuzda boğulmak üzere olan 2 yaşındaki çocuğu CPR uygulayarak kurtardı

Amerika'da 2 yaşındaki çocuk anne ve babası tarafından havuz dibinde hareketsiz bir şekilde bulundu. Annenin çığlıklarını duyan bir polis aracından hızla inip çocuğa CPR uygulayarak hayatını kurtardı.

Polis, olayla ilgili olarak Facebook sayfalarında şunları yazdı: "Bu olay birkaç gün önce şehrimizde gerçekleşti. Herkesin güzel havanın tadını çıkardığı ve iyi vakit geçirdiği eğlenceli bir havuz partisiydi. Havuzda yetişkinler ve çocuklar vardı ve çocuğun babası havuz kenarına yürüdüğünde 2 yaşındaki oğlunu havuzun dibinde cansız bir şekilde gördü."

Görüntüler çığlıkları duyan polisin hızla aracında inip çığlıkların geldiği noktaya doğru koşması ile başlıyor . Memur, ailenin arka bahçesine açılan bir açıklığa yönlendiriliyor. Orada, dudağındaki oksijen eksikliğinden dolayı morarmış bir çocuk etrafında kalabalıklaşmış ebeveynleri görülüyor.

Korkunç görüntüler, bir çocuğun suya düşmesi durumunda ne kadar hızlı bir şekilde şeylerin değişebileceğini vurguluyor.

Sterling Heights polisine göre, çocuğun babası suya düşmeden sadece dakikalar önce oğluyla konuşuyordu.

Memur, CPR'nin ilk uygulandığı dakikadan bir dakika sonra olay yerine ulaştı. Memur Sears olarak tanınan polis, çocuğu kucaklayarak onu ters çevirdi ve hava yolunu açmak için birkaç darbe vurdu. Ardından çocuğu itfaiye ekibiyle buluşan babasına geri verdi.

Daha sonra hızla hastaneye götürüldü ve daha fazla tıbbi müdahale yapıldı. O zamandan beri iyileşti.

Boğulma, gençler arasında önemli bir ölüm nedenidir. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, boğulmanın 1-4 yaş arasındaki çocuklar arasında bir numaralı ölüm nedeni olduğunu belirtiyor. Boğulmadan dolayı ölen her çocuk için, yaşamı kurtarılan yedi acil servis müdahalesi yapılmaktadır.