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Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış - Son Dakika

Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış

28.12.2021 11:36
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış

Bali'de bir adam, yaşamını yitiren 96 yaşındaki annesinin bedenini buz küplerine sararak 2 ay boyunca evinde sakladı. Şahsın annesine ölüm döşeğindeyken söz verdiği için böyle bir şey yaptığı ortaya çıktı.

Endonezya'ya bağlı Bali Adasındaki Buleleng naipliğinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Buleleng polis ekipleri, yaklaşık 2 ay önce hayatını kaybeden 96 yaşındaki bir kadının cansız bedenini, evinde buz küplerine sarılı halde buldu.

ANNESİNE SÖZ VERDİĞİ İÇİN YAPMIŞ

Annesine ölüm döşeğindeyken söz veren çocuğun bu yüzden cenaze töreni yapmadığı belirtildi. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Seririt Polis Merkezi'nden Komiser Gede Juli, oğlunun annesine verdiği sözü tuttuğu belirterek, "Annesine verdiği bu sözü yerine getirmekle yükümlüydü" dedi.

2 AY BOYUNCA CANSIZ BEDENLE YAŞAMIŞ

Annesine yalnız başına 4 ay boyunca bakım sağladığı da öğrenilen kişinin, bu yüzden annesini hayattaymış gibi koruma görevi üstlendiği ve cenaze törenini reddettiği belirtildi. Yerel halk, adamın son 2 aydır toplumdan uzaklaşarak münzevi bir hayat yaşamaya başlamasının ardından, annesinin cansız bedeniyle yaşadığını öğrendi. Bunun üzerine hem aile hem de komşular, cenaze töreni için adamı ikna etmeye çalıştı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLEDİLER

Polis ekiplerinin hafta sonu olaya müdahale etmesinin ardından, 2 ay boyunca evde tutulan kadın için cenaze töreni düzenlendi. Yetkililer, kadının doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybettiğini de açıkladı.

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Endonezya, Cenaze, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış - Son Dakika
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