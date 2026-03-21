Polonya Askerleri Irak'tan Tahliye Edildi - Son Dakika
21.03.2026 09:19
Polonya, güvenlik nedeniyle Irak'taki askerlerini tahliye etti. Süreç NATO ile koordineli yapıldı.

POLONYA Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Irak'taki Polonyalı askerlerin tahliye edildiğini bildirdi.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu'da güvenlik durumunun kötüleşmesi üzerine Polonyalı askerlerin tamamının Irak'tan tahliye edildiğini belirtti. Kosiniak-Kamysz, sürecin NATO müttefikleriyle koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini kaydederek, personelin büyük kısmının halihazırda Polonya'da veya ülkeye dönüş yolunda olduğunu ve bir kısmının Ürdün'de bulunduğunu aktardı. Kosiniak-Kamysz, "Bu durum, bölgedeki Polonya Askeri Birliği'nin faaliyetlerinin sürekliliğinin korunmasına imkan tanıdı. Öncelik, askerler için azami güvenliği sağlamaktı ve operasyon Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı tarafından koordine edildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Güvenlik, Polonya, Dünya, Nato, Irak, Son Dakika

