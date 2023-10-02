Polonya'da muhalefetin çağrısı karşılık buldu! İktidara karşı 1 milyon kişi sokağa çıktı - Son Dakika

Polonya'da muhalefetin çağrısı karşılık buldu! İktidara karşı 1 milyon kişi sokağa çıktı

Son Güncelleme: 02.10.2023 16:00

Polonya'nın başkenti Varşova'da iktidardaki parti olan Hukuk ve Adalet Partisi'ne karşı muhalefetin gerçekleştirdiği yürüyüşe yaklaşık 1 milyon insan katıldı. Yürüyüş Avrupa medyasında geniş yankı uyandırırken, uzmanlar yürüyüşe geniş katılıma rağmen değişim konusunda büyük bir umuda sahip değil.

Polonya'nın başkenti Varşova'da iktidardaki parti olan Hukuk ve Adalet Partisi'ne karşı muhalefet kaynakları 'Bir Milyon Yürek' yürüyüşüne yaklaşık bir milyon insan katıldığını belirtti. Protesto, ana muhalefet partisi Sivil Koalisyon lideri Donald Tusk tarafından başlatılmıştı. Yürüyüş tüm Avrupa medyasında yankı bulsa da, uzmanlar değişim konusunda büyük bir umuda sahip değiller.

MUHALEFETİN OYU YÜZDE 30 BANDINDA

Polonya'da yapılan yerli ve yabancı anketler, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin oyunun yaklaşık yüzde 38'i bulduğunu gösteriyor. İkinci parti olan muhalefet partisinin oyunun ise yüzde 30 bandında olduğu aktarılıyor.

Polonya'da muhalefetin çağrısı karşılık buldu! İktidara karşı 1 milyon kişi sokağa çıktı

"İMKANSIZ MÜMKÜN HALE GELDİ"

2015 yılından beri muhalefette olan Sivil Koalisyon lideri Tusk, '1 Milyon Yürek' yürüyüşünün sonunda bir şeylerin değişeceğinin sinyali olarak nitelendirirken, kalabalığa karşı "İmkansız, mümkün hale geldi. Bu kalp denizini gördüğümde, bu yüz binlerce gülümseyen yüzü gördüğümde, anavatanımızın tarihindeki bu dönüm noktasının yaklaştığını hissediyorum" açıklamalarında bulundu. Miting hakkında da konuşan Tusk, "Mesele bunun Avrupa tarihindeki en büyük siyasi miting olması değil. Mesele Polonya'nın tekrardan yüzde yüz Avrupalı, demokratik ve özgür bir ülke olacağı umuduyla yaşaması" diyor.

BAŞBAKAN MOEAWIECKI MÜLTECİLERE KARŞI SERT POLİTİKALAR UYGULUYOR

Muhalefet ve iktidar arasındaki en büyük farklardan biri, göçmen sorunu olarak öne çıkıyor. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki mültecilere karşı sert politikalar uyguluyor ve 'Polonya'nın güvenliği için' bunun böyle sürmesi gerektiğini sık sık vurguluyor.

Polonya'da muhalefetin çağrısı karşılık buldu! İktidara karşı 1 milyon kişi sokağa çıktı

İKTİDAR KANADI YÜRÜYÜŞTE 60 BİN KİŞİNİN YER ALDIĞINI BELİRTTİ

Başbakan, mitingi gerçekleştiren Tusk hakkında, "Sivil Koalisyonu yenmeyi başarırsak Tusk'u kovalacağız. Nereye mi? Berlin'e!" diyen Morawiecki, Tusk'un Polonya'yı felce uğratmak için Almanya ile işbirliği yaptığını savunuyor. Hatta Tusk'a eski Almanya Şanşölyesi Angela Merkel'in 'siyasi kocası' diyen Polonya Başbakanı, polis raporlarına göre yürüyüşte 1 milyon değil sadece 60 bin kişinin yer aldığını da belirtiyor.

Polonya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Polonya'da muhalefetin çağrısı karşılık buldu! İktidara karşı 1 milyon kişi sokağa çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polonya'da muhalefetin çağrısı karşılık buldu! İktidara karşı 1 milyon kişi sokağa çıktı - Son Dakika
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