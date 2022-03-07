Polonya: Savaşın başından itibaren 1 milyon 67 bin kişi sınırdan giriş yaptı - Son Dakika
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Polonya: Savaşın başından itibaren 1 milyon 67 bin kişi sınırdan giriş yaptı

07.03.2022 11:25
Polonya: Savaşın başından itibaren 1 milyon 67 bin kişi sınırdan giriş yaptı

Polonya Sınır Muhafızları, bugün yaptığı açıklamayla 24 Şubat'tan itibaren 1 milyon 67 bin kişinin Ukrayna sınırından geçerek Polonya'ya sığındığını belirtti.

Polonya Sınır Muhafızları, bugün yaptığı açıklamayla 24 Şubat'tan itibaren 1 milyon 67 bin kişinin Ukrayna sınırından geçerek Polonya'ya sığındığını belirtti.

Sınır Muhafızları açıklamasında Ukrayna'dan Polonya'ya geçişlerde rekor kırıldığını ve bir günde 142 bin 300 kişinin geçiş yaptığını açıkladı. Sınırlarda artan geçiş trafiğine dikkat çeken Sınır Muhafızları bugün sabah yerel saatle 07.00 itibariyle 42 bin kişinin sınırdan geçtiğini ifade etti.

2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA EN HIZLI BÜYÜYEN MÜLTECİ KRİZİ Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) savaşın başlamasından itibaren 10 günlük süre içinde toplamda 1 milyon 500 kişinin geçiş yaptığını belirtti. UNHCR açıklamasında "Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en hızlı büyüyen mülteci krizi. Bu anlamsız çatışmaya derhal bir son verilmediği takdirde, önümüzdeki günlerde milyonlarca hayat daha köklerinden sökülecek" ifadelerini kullandı.

Polonya: Savaşın başından itibaren 1 milyon 67 bin kişi sınırdan giriş yaptı
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Mülteci, Ukrayna, Polonya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Polonya: Savaşın başından itibaren 1 milyon 67 bin kişi sınırdan giriş yaptı - Son Dakika


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