Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, ülkenin güney sahilinde tatil yaparken görüntülendi. O anlar, sosyal medyada gündem oldu.
Portekiz'in en önemli isimlerinden Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, görüntüleri ile sosyal medyanın gündeminde.
Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, ülkenin güney sahilinde tatil yaparken görüntülendi. O anlar, sosyal medyada gündem oldu.
Son Dakika › Dünya › Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi - Son Dakika
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