Asiana Airlines firmasına ait yolcu uçağı Güney Kore'nin başkenti Seul'e gitmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.
Kazakistan hava sahasında seyir halinde bulunan 'Boeing 777' tipi uçakta bulunan bir yolcu, powerbankını (taşınabilir şarj cihazı) koltuk arasına düşürdü. Güç cihazını alamayan yolcu, durumu seferde görevli kabin ekibine bildirdi. Ancak kabin ekibi de powerbankı bulunduğu yerden çıkarmayı başaramadı.
Durum üzerine uçağın kaptan pilotu, uçuş sırasında kullanımı yasak olan powerbank nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmaması için İstanbul'a dönüş kararı aldı. Uçak, saat 23.25'de sorunsuz bir şekilde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Güney Kore'de 170 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçakta powerbankın patlaması sonucu yangın çıkmıştı. Olaylar üzerine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) yolcuların beraberinde taşıdığı powerbank olarak bilinen taşınabilir şarj cihazların uçuş sırasında kullanılmasının yasaklanması konusunda havayolu şirketlerine tavsiyede bulunmuştu.
Son Dakika › Dünya › Powerbank koltuk arasına düştü, uçak İstanbul'a geri döndü - Son Dakika
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