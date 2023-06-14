Prag'daki Vegan Restoranda Mide Bulandıran Tırnak Kesme Skandalı - Son Dakika
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Prag'daki Vegan Restoranda Mide Bulandıran Tırnak Kesme Skandalı

14.06.2023 15:33

Bir turist, Prag'da bir vegan restoranda çalışanın mutfak tezgahında tırnak keserken çektiği video ile olayı duyurdu. Video kısa sürede viral oldu ve izleyiciler şaşkınlıklarını dile getirdi. Turist, restoranın adını vermedi ancak olayın gerçek olduğunu teyit etti.

ABD'den gelen Brady, Prag'da vegan yiyecek ararken korkunç bir deneyim yaşadı. Aralık ayında Çek Cumhuriyeti'ni ziyaret ettiği sırada başına gelen bu olayı bir videoya kaydetti ve video kısa sürede viral oldu. Brady, bir restoran çalışanının mutfak tezgahında tırnağını kestiği anları kayda aldı.

O ANLARI KAYDA ALDI

Videoda, turistin kamerasını bir yiyecek tezgahına çevirdiği ve kasada görevli hiçbir personel olmadığı göze çarpıyor. Çalışanın, paslanmaz çelik tezgahın üzerine oturmuş ve tırnaklarını kesmek için bir kesme tahtasına bacağını kaldırdığı anlar mide bulandırdı. Bu manzarayı gören Brady, rahatsız oldu. Brady, bu görüntüden etkilenerek hiçbir yiyecek almadan oradan ayrıldı. Restoranın adını vermedi ve daha sonra paylaştığı yazıda "Prag, Çek Cumhuriyeti'ndeki bir alışveriş merkezindeki vegan restoran" olduğunu belirtti.

Prag'daki vegan restoranında mide bulandıran tırnak kesme skandalı

OLAYIN GERÇEK OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜLER

Bu videoyu izleyenler şaşkına döndü ve yorumlarda düşüncelerini paylaştı. Birisi şaka yaparak, "Kasiyer: 'Siparişinizle birlikte tırnaklı garnitür ister misiniz?'" dedi. Başka bir kişi ise şaşkınlığını dile getirerek, "Gerçekten bunun hijyenik olduğunu ve bir müşterinin görmezden geleceğini mi düşündü?" diye sordu. Kimi izleyici ise bu olayın gerçek olamayacağını iddia etti. Ancak Brady, gördüklerinin gerçek olduğunu ve geçen Aralık ayında tatil için orada bulunduğunu teyit etti.

Prag'daki vegan restoranında mide bulandıran tırnak kesme skandalı
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SON DAKİKA: Prag'daki Vegan Restoranda Mide Bulandıran Tırnak Kesme Skandalı - Son Dakika
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