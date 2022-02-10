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Prens Charles Covid pozitif çıktı - Son Dakika
BBC

Prens Charles Covid pozitif çıktı

10.02.2022 17:31
Prens Charles Covid pozitif çıktı

İngiltere tahtının varisi Galler Prensi Charles, ikinci kez Covid-19'a yakalandı.

İngiltere tahtının varisi Galler Prensi Charles'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı, konutunun bulunduğu Londra'daki Clarence House Kraliyet binasının Twitter hesabından duyuruldu. Clarence House hesabı Prens'in evde kendisini karantinaya aldığını da yazdı.

Prens Charles testinin pozitif sonuç verdiği haberini bu sabah öğrendi ve Winchester kentinde yapacağı bir heykel açılışını erteledi.

Prens Çarşamba günü eşi Cornwall Düşesi ile birlikte British Museum'da verilen bir resepsiyona katılmıştı.

73 yaşındaki Prens, salgının başlarında, 2020 yılının Mart ayında da koronavirüse yakalanmış ve hafif geçirmişti.

Charles bugün Winchester'de, ortaçağda Hampshire kentinde tefecilik yapan ve tek başına çocuk yetiştiren başarılı bir Yahudi iş kadını olan "Winchesterli Licoricia"nın heykelini açacaktı.

Clarence House, "Majesteleri törene katılamadığı için derin hayal kırıklığı içinde ve en kısa zamanda ziyareti için yeni bir tarih belirleyecek" diye yazdı.

Resepsiyona katıldılar

Prens Charles, Covid testi pozitif çıkmadan bir gün önce eşi Camilla ile birlikte British Museum'da, Britanyalı Asyalılar Vakfı'nın (British Asian Trust) çalışmalarının onurlandırılması amacıyla verilen bir davete katılmıştı.

Konuklar arasında Maliye Bakanı Rishi Sunak, İçişleri Bakanı Priti Patel ve eski Liverpool Futbol Takımı oyuncumu Ian Rush da vardı.

İngiltere'de Covid testi pozitif çıkanlarla teması olan ama tüm aşılarını olmuş kişilerin testleri pozitif çıkmadıkça kendilerini izole etmeleri istenmiyor. Ancak yedi gün boyunca evde hızlı test yapmaları gerekiyor.

Clarence House Prens Charles'ın üçüncü doz aşısını da olduğunu bildirdi ama yakında annesi Kraliçe İkinci Elizabeth ile teması olup olmadığını açıklamadı.

Prensin eşi Cornwall Düşesi Camilla ise önceden ayarlanmış programını sürdürerek, cinsel saldırıya uğrayanlar için faaliyet gösteren Paddington Haven merkezini ziyaret etti.

Prens Charles Covid pozitif çıktı
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Son Dakika Dünya Prens Charles Covid pozitif çıktı - Son Dakika Dünya

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