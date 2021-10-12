Üye Girişi
Prens Charles'dan çevreci hareket! 50 yıllık klasik otomobili şarap ve peynirle çalışıyor - Son Dakika

Prens Charles'dan çevreci hareket! 50 yıllık klasik otomobili şarap ve peynirle çalışıyor

12.10.2021 09:54

İngiltere'de tahtın ilk sıradaki varisi Prens Charles, çevreye olan duyarlılığını 21. doğum gününde annesinin hediye ettiği Aston Martin'le gözler önüne serdi. Prens Charles'ın klasik otomobili yapılan değişikliğin ardından şarap ve peynir atıklarıyla çalışıyor.

İngiltere'de tahtın ilk sıradaki varisi Prens Charles, BBC'nin iklim muhabiri Justin Rowlatt'a özel bir röportaj verdi. Çevreye olan duyarlılığını anlatan Prens Charles, ilk torunu Prens George'un doğumunun ardından Balmoral'ın bahçesine diktiği bitkileri gösterdi.

OTOMOBİLİ ATIK ÜRÜNLERLE ÇALIŞIYOR

Günlük yaşamda da çevreye karşı duyarlı olduğunu söyleyen 72 yaşındaki Charles, Kraliçe Elizabeth'in kendisine 21. doğum gününde hediye ettiği otomobili örnek verdi. Aston Martin marka aracın artık fosil yakıt kullanmadığını anlatan Prens Charles, "Benim eski Aston Martin'im, artık atık ürünlerle çalışıyor. Buna inanabiliyor musun, İngiliz beyaz şarabı ve peynir üretim sürecindeki atıklarla çalışıyor" dedi.

Prens Charles'ın 50 yıllık klasik otomobili şarap ve peynirle çalışıyor

"ARABA ÇOK İYİ VE GÜÇLÜ"

Aston Martin mühendislerinin başta kendisine karşı çıktığını söyleyen Prens Charles, "Mühendisler 'Her şeyi mahvedecek' dediler. Ben de 'O zaman kullanmam' dedim ve şimdi itiraf ediyorlar ki araba çok daha iyi ve güçlü çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Prens Charles'dan çevreci hareket! 50 yıllık klasik otomobili şarap ve peynirle çalışıyor

Prens Charles, Aston Martin, England, Doğum, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Prens Charles'dan çevreci hareket! 50 yıllık klasik otomobili şarap ve peynirle çalışıyor - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kız arkadaşıyla tartışan genç intihar etmeye çalıştı, vatandaşlar kurtarma operasyonu için seferber oldu 09:47 Kız arkadaşıyla tartışan genç intihar etmeye çalıştı, vatandaşlar kurtarma operasyonu için seferber oldu Burak Yılmaz, ağzıyla kuş tutsa da fayda etmiyor! Tepkiler çığ gibi büyüdü 09:36 Burak Yılmaz, ağzıyla kuş tutsa da fayda etmiyor! Tepkiler çığ gibi büyüdü Son Dakika: 9 lira eşiğini geçen dolar, 9,02 ile rekorunu güncelledi 09:26 Son Dakika: 9 lira eşiğini geçen dolar, 9,02 ile rekorunu güncelledi
Stefan Kuntz, hüngür hüngür ağladı! Sebebi sporseverleri duygulandırdı 09:08 Stefan Kuntz, hüngür hüngür ağladı! Sebebi sporseverleri duygulandırdı 09:04 "Tarkan değil Tarzan" diyen Megastar, yeni imajıyla takipçilerini şaşırttı Mehmet Ceyhan'dan önemli çağrı: Artık devletin ek önlemler alma zamanı geldi 08:05 Mehmet Ceyhan'dan önemli çağrı: Artık devletin ek önlemler alma zamanı geldi
Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyalini güvenlik uzmanı yorumladı: Bu geçmiştekilerden farklı olacak 07:26 Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyalini güvenlik uzmanı yorumladı: Bu geçmiştekilerden farklı olacak Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı 07:15 Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı

Son Dakika Haberleri
09:39 Sabah saatlerinde üzücü olay! Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş çarpan otobüs sonucu hayatını kaybetti
09:36 Burak Yılmaz, ağzıyla kuş tutsa da fayda etmiyor! Tepkiler çığ gibi büyüdü
09:30 KOM'dan sabah saatlerinde operasyon! Sahte PCR testi dolandırıcıları kıskıvrak yakalandı
09:26 Son Dakika: 9 lira eşiğini geçen dolar, 9,02 ile rekorunu güncelledi
09:08 Son Dakika: KOM'dan, 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonu
09:07 Stefan Kuntz, hüngür hüngür ağladı! Sebebi sporseverleri duygulandırdı
09:03 "Tarkan değil Tarzan" diyen Megastar, yeni imajıyla takipçilerini şaşırttı
08:41 Eski CHP'li vekil, parti içindeki son durumu değerlendirdi: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı benimsenmiş durumda
08:34 Aşı karşıtlarının "Kalp iltihabına neden oluyor" kanıtı ortadan kalktı! Üniversite çalışmayı geri çekip, özür diledi
08:05 Mehmet Ceyhan'dan önemli çağrı: Artık devletin ek önlemler alma zamanı geldi
TRT yorumcusu canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! Yürekleri paramparça etti TRT yorumcusu canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! Yürekleri paramparça etti         
09:48
Sabah saatlerinde üzücü olay! Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş çarpan otobüs sonucu hayatını kaybetti Sabah saatlerinde üzücü olay! Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş çarpan otobüs sonucu hayatını kaybetti         
09:40
KOM'dan sabah saatlerinde operasyon! Sahte PCR testi dolandırıcıları kıskıvrak yakalandı KOM'dan sabah saatlerinde operasyon! Sahte PCR testi dolandırıcıları kıskıvrak yakalandı         
09:30
Son Dakika: KOM'dan, 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonu Son Dakika: KOM'dan, 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonu         
09:09
Netflix'in popüler dizisi Squid Game, gamerları da etkiledi Netflix'in popüler dizisi Squid Game, gamerları da etkiledi         
09:07
Eski CHP'li vekil, parti içindeki son durumu değerlendirdi: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı benimsenmiş durumda Eski CHP'li vekil, parti içindeki son durumu değerlendirdi: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı benimsenmiş durumda         
08:41
Ceren Moray'dan, Nihal Yalçın'a tepkileri gündem olan Tamer Karadağlı'ya tepki geldi Ceren Moray'dan, Nihal Yalçın'a tepkileri gündem olan Tamer Karadağlı'ya tepki geldi         
08:04
Dünya Kupasına son iki maç! İşte Millileri Katar'a götürecek o ihtimaller Dünya Kupasına son iki maç! İşte Millileri Katar'a götürecek o ihtimaller         
07:20
Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin         
01:02
En çok kullanılan 5 Türk kripto para borsasından biri olan Coinzo faaliyetlerine son verdi En çok kullanılan 5 Türk kripto para borsasından biri olan Coinzo faaliyetlerine son verdi         
23:05
Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek         
21:05
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlıların cezası belli oldu Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlıların cezası belli oldu         
19:26
Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı         
17:13
15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı         
16:55
Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak         
15:31
Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü         
14:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 10:00:41. #1.12#
SON DAKİKA: Prens Charles'dan çevreci hareket! 50 yıllık klasik otomobili şarap ve peynirle çalışıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement