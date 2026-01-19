Prens George\'dan okul arkadaşlarına tehdit: Babam bir gün kral olacak

Britanya Kraliyet Ailesi'nin veliahtı Prens George, okulda yaşadığı bir tartışma sırasında sınıf arkadaşlarına "Babam bir gün kral olacak, bu yüzden dikkat etmeniz iyi olur" sözlerini sarf ettiği iddiasıyla gündeme geldi.

"GELECEKTEKİ ROLÜNÜ ERKEN YAŞTA KAVRADI"

Bu anekdot, kraliyet yazarı **Katie Nicholl'un "The New Royals" adlı kitabında yer alırken küçük prensin gelecekteki rolünü erken yaşta kavradığına işaret ediyor.

Kitaptaki iddiaya göre Prens William ve Prenses Catherine, çocuklarına kraliyet görevlerini öğretirken onların normal bir çocukluk yaşamalarını da önemseyerek yetiştiriyor. Yine de George'un bu sözleri, hem statü farkındalığını hem de gelecekteki taht sıralamasını akranlarına hatırlatma amacı taşıdığı şeklinde yorumlanıyor.

İKİNCİ SIRADAKİ VARİS KONUMUNDA

Prens George, şu anda Britanya tahtında ikinci sıradaki varis konumunda bulunuyor; bu nedenle gelecekte Kral William'ın ardından tahta çıkması bekleniyor. Uzmanlara göre bu tür ifadeler, küçük prensin yalnızca bir çocuk olduğunu unutturmamalı, ancak kraliyet kimliği ve sorumluluğu konusunda aile içinde farkındalık geliştiğini gösteriyor.