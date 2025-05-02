Prens Harry'nin Güvenlik Talebi Reddedildi - Son Dakika
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Dünya

Prens Harry'nin Güvenlik Talebi Reddedildi

Prens Harry\'nin Güvenlik Talebi Reddedildi

Yüksek Mahkeme, Prens Harry'nin İngiltere'de güvenlik koruması talebini reddetti.

02.05.2025 21:39
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İNGİLİZ Kraliyet Ailesi'nden Sussex Dükü Prens Harry, Birleşik Krallık'a yaptığı ziyaretlerde resmi güvenlik koruması sağlanması talebiyle açtığı davanın son aşamasını kaybetti. Yüksek Mahkeme, bugün verdiği kararda Harry'nin talebini reddetti.

Sussex Dükü Prens Harry, 2020'de kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılıp eşi Meghan Markle ve çocuklarıyla birlikte ABD'ye taşındı. Bu kararın ardından İngiliz hükümeti, vergiyle finanse edilen güvenlik korumasını kaldırdı. Prens Harry bu karara itiraz etti ancak mahkeme, onun bu korumadan otomatik olarak faydalanma hakkı bulunmadığına hükmetti.

Kararın ardından açıklama yapan Prens Harry, "Şu anda karımı ve çocuklarımı İngiltere'ye getirebileceğim bir dünya göremiyorum. Bana, eşime ya da babamın torunlarına bir şey olursa bunun sorumluluğu kimde olacak? Bu karar, açıkça özen yükümlülüğünün ihlali" diyerek ailesiyle birlikte İngiltere'ye dönmesinin artık 'imkansız' olduğunu söyledi.

Yüksek Mahkeme'nin gerekçeli kararının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Prens Harry'nin Güvenlik Talebi Reddedildi - Son Dakika

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