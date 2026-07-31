Prens Harry ve Ünlüler Davayı Kaybetti

(ANKARA) - Prens Harry, Elton John, Elizabeth Hurley ve diğer tanınmış isimler, Daily Mail'in yayıncısı Associated Newspapers'a karşı açtıkları özel hayatın gizliliği davasını kaybetmelerinin ardından 34,5 milyon sterline ulaşan hukuk giderlerinin bir bölümünü ödeme riskiyle karşı karşıya kaldı. Yayıncı 10 milyon sterlinlik ara ödeme talep ederken, davacılar 8 milyon sterlin önerdi. Ödenecek nihai tutara mahkeme karar verecek.

Eşi Meghan Markle ile 2020'de İngiliz Kraliyet Ailesi'nin resmi görevinden çekilen ve Sussex Dükü unvanını kullanmayı sürdüren Prens Harry, ailesiyle ABD'nin California eyaletine yerleşmişti. Harry, 2022'de Daily Mail'in yayıncısına karşı açtığı özel hayatın gizliliği davasını kaybetmesinin ardından, dün diğer davacılarla birlikte 34,5 milyon sterline ulaşan hukuk giderlerinin bir bölümünü kişisel olarak ödeme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Prens Harry, şarkıcı Elton John, oyuncu Elizabeth Hurley ve Barones Doreen Lawrence'ın da aralarında bulunduğu davacılar, Daily Mail ve Mail on Sunday'in telefon dinleme ve diğer hukuka aykırı bilgi toplama yöntemleri kullandığı iddiasıyla 6 Ekim 2022'de dava açmıştı.

Londra Yüksek Mahkemesi, 11 haftalık yargılamanın ardından davacıların kendileri hakkında yayımlanan bilgilerin yasa dışı yollarla elde edildiğini kanıtlayamadığına hükmetti. Mahkeme, yalnızca şüphenin iddiaların kabul edilmesi için yeterli olmadığını belirterek davaları reddetti.

Associated Newspapers yayıncılık şirketi, kararın gazeteler, gazeteciler ve olarak özgür basın açısından zafer olduğunu açıkladı. Harry ise kararın ardından yaptığı açıklamada hükmü "tam ve açık bir aklama girişimi" olarak nitelendirdi.

Mahkemede Associated'ın hukuk giderlerinin 34,5 milyon sterline ulaştığı, davacıların sigortasının ise yaklaşık 16 milyon sterlinlik kısmı karşıladığı belirtildi. Yayıncının avukatı, giderlerin tam tazmin esasıyla ödenmesini istedi.

Davacıların avukatı ise mahkemeye sunduğu beyanlarda faturayı "göz yaşartıcı" olarak nitelendirdi ve giderlerin onaylanan bütçeyi aştığını savundu. Nihai ödeme miktarı ve davacıların sigorta teminatını aşan giderlerden ne ölçüde kişisel olarak sorumlu olacağı henüz karara bağlanmadı.