Prens Harry ve Ünlüler Davayı Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Prens Harry ve Ünlüler Davayı Kaybetti

Prens Harry ve Ünlüler Davayı Kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prens Harry ve ünlüler, Daily Mail'e karşı davayı kaybederek büyük bir hukuk gideri riskiyle karşılaştı.

(ANKARA) - Prens Harry, Elton John, Elizabeth Hurley ve diğer tanınmış isimler, Daily Mail'in yayıncısı Associated Newspapers'a karşı açtıkları özel hayatın gizliliği davasını kaybetmelerinin ardından 34,5 milyon sterline ulaşan hukuk giderlerinin bir bölümünü ödeme riskiyle karşı karşıya kaldı. Yayıncı 10 milyon sterlinlik ara ödeme talep ederken, davacılar 8 milyon sterlin önerdi. Ödenecek nihai tutara mahkeme karar verecek.

Eşi Meghan Markle ile 2020'de İngiliz Kraliyet Ailesi'nin resmi görevinden çekilen ve Sussex Dükü unvanını kullanmayı sürdüren Prens Harry, ailesiyle ABD'nin California eyaletine yerleşmişti. Harry, 2022'de Daily Mail'in yayıncısına karşı açtığı özel hayatın gizliliği davasını kaybetmesinin ardından, dün diğer davacılarla birlikte 34,5 milyon sterline ulaşan hukuk giderlerinin bir bölümünü kişisel olarak ödeme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Prens Harry, şarkıcı Elton John, oyuncu Elizabeth Hurley ve Barones Doreen Lawrence'ın da aralarında bulunduğu davacılar, Daily Mail ve Mail on Sunday'in telefon dinleme ve diğer hukuka aykırı bilgi toplama yöntemleri kullandığı iddiasıyla 6 Ekim 2022'de dava açmıştı.

Londra Yüksek Mahkemesi, 11 haftalık yargılamanın ardından davacıların kendileri hakkında yayımlanan bilgilerin yasa dışı yollarla elde edildiğini kanıtlayamadığına hükmetti. Mahkeme, yalnızca şüphenin iddiaların kabul edilmesi için yeterli olmadığını belirterek davaları reddetti.

Associated Newspapers yayıncılık şirketi, kararın gazeteler, gazeteciler ve olarak özgür basın açısından zafer olduğunu açıkladı. Harry ise kararın ardından yaptığı açıklamada hükmü "tam ve açık bir aklama girişimi" olarak nitelendirdi.

Mahkemede Associated'ın hukuk giderlerinin 34,5 milyon sterline ulaştığı, davacıların sigortasının ise yaklaşık 16 milyon sterlinlik kısmı karşıladığı belirtildi. Yayıncının avukatı, giderlerin tam tazmin esasıyla ödenmesini istedi.

Davacıların avukatı ise mahkemeye sunduğu beyanlarda faturayı "göz yaşartıcı" olarak nitelendirdi ve giderlerin onaylanan bütçeyi aştığını savundu. Nihai ödeme miktarı ve davacıların sigorta teminatını aşan giderlerden ne ölçüde kişisel olarak sorumlu olacağı henüz karara bağlanmadı.

Kaynak: ANKA

Prens Harry, Daily Mail, Ünlüler, Hukuk, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Prens Harry ve Ünlüler Davayı Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu
Sirkeci’de tramvayın turiste çarptığı anlar kamerada Sirkeci'de tramvayın turiste çarptığı anlar kamerada
Başkanın “Gelmeyin“ paylaşımı tartışma sebebi oldu Başkanın "Gelmeyin" paylaşımı tartışma sebebi oldu
Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada
İstanbullular dikkat Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek İstanbullular dikkat! Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek
MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi Parti kapatmaya yeni kriter MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi! Parti kapatmaya yeni kriter

13:18
Türkiye genelinde internet krizi Dev şirketten açıklama var
Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama var
13:16
Eren Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Adli Tıp’tan ilk bulgu
Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu
12:39
Yangın bölgesinden dehşete düşüren görüntü: Allah gitti adam
Yangın bölgesinden dehşete düşüren görüntü: Allah gitti adam!
12:10
Balıkesir Gömeç’te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
11:56
Yürek burkan görüntü Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
11:50
İspanya’da göç alarmı 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
İspanya'da göç alarmı! 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 13:36:22. #7.13#
SON DAKİKA: Prens Harry ve Ünlüler Davayı Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.