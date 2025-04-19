Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis'i azarladı - Son Dakika
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Dünya

Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis'i azarladı

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Londra'da düzenlenen Trooping the Colour töreninde, 6 yaşındaki Prens Louis'in yaramaz tavırları ve 9 yaşındaki Prenses Charlotte'un disiplinli tavrı dikkat çekti. Louis, tören sırasında dans etmeye başladı ancak ablası Charlotte, kardeşini töreni izlemesi için uyardı. İnatçı Louis, ablasının uyarılarını reddetti. Kraliyet uzmanları, Charlotte'un disiplinli tavrının büyük büyükannesi Kraliçe Elizabeth'e benzediğini belirtiyor.

19.04.2025 14:40  Güncelleme: 14:52
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Geçtiğimiz ay Londra'da düzenlenen geleneksel Trooping the Colour töreninde yaşanan eğlenceli kardeş atışması, kraliyet ailesinin sevimli yüzlerini gözler önüne serdi.

6 yaşındaki Prens Louis, annesi Kate Middleton'ın kanser tedavisi sonrası ilk kez katıldığı törende, kendine has yaramaz tavırlarını sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Balkon perdeleriyle oynayan ve sık sık esneyen küçük prens, gayda sesleri duyulunca müziğin ritmine göre dans etmeye başladı.

9 yaşındaki ablası Prenses Charlotte, kardeşinin bu davranışını uygun bulmadı. İngiliz dudak okuma uzmanı Nicola Hickling'in aktardığına göre Charlotte, "Dans etmeyi bırak. Töreni izle" diyerek Louis'i uyardı. Fakat inatçı Louis "Yapmayacağım" diyerek ablasını reddetti.

Charlotte'un "Söyleneni yap" uyarısına rağmen Louis'in cevabı net oldu: "Hayır."

Kate Middleton'ın çocukları arasındaki bu tatlı çekişmeyi gülümseyerek izlediği görüldü.

Daha sonra Buckingham Sarayı'nın ünlü balkonuna çıkan aile, geleneksel töreni tamamlarken Charlotte, kardeşine "dik dur" ve "ellerini indir" talimatlarını vermeye devam etti.

Bu tür anekdotlar, İngiliz kraliyet ailesinde yeni değil. 2022'deki Kraliçe Elizabeth'in 70. yıl kutlamalarında da benzer sahneler yaşanmıştı. Louis o zaman da aşırı el sallarken Charlotte tarafından uyarılmıştı.

Kraliyet uzmanları, Charlotte'un bu disiplinli tavrının büyük büyükannesi Kraliçe Elizabeth'e benzediğini belirtiyor. Aslında Charlotte sadece küçük kardeşini değil, tahtın ikinci varisi olan 10 yaşındaki ağabeyi Prens George'u bile tören protokollerine uyması için uyarıyor.

Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis'i azarladı
Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis'i azarladı
Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis'i azarladı
Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis\'i azarladı
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Son Dakika Dünya Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis'i azarladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ayşe onat:
    önemli bir haber bu haberi duymasaydım ömrümde büyük eksiklik olurdu.sağol son dakika ,her zaman bu tür önemli haberleri daha sık yayınla.kraliyet törenleri önemli atlamayalım salın. 3 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    GEREKSIZ BIR AİLE 2 0 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Bu haberle en prestijli haber ödülüne layık görüldünüz. Tebrikler! 1 0 Yanıtla
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