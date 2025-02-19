Putin, ABD ile Müzakerelerin Sonuçlarını Olumlu Değerlendirdi

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Riyad'da yapılan müzakerelerin sonuçlarının olumlu olduğunu ifade etti.

Riyad'daki görüşmelerin amacı ve konusunun ilk ülke arasındaki güveni yeniden tesis etmek olduğunu belirten Putin, "Rusya ve ABD arasındaki güven seviyesini yükseltmeden Ukrayna krizi de dahil birçok sorunu çözmek imkansız. Bu görüşmenin amacı aramızdaki güveni artırmaktı" ifadelerini kullandı.