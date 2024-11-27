Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek - Son Dakika
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Dünya

Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek

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Ukrayna'nın ABD ve İngiliz füzeleriyle saldırısına balistik füzelerle yanıt veren Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yeni açıklama geldi. Batı'ya seslenen Putin, "Sabrımızı çok sınarsanız, bir gün mutlaka tükenecektir." dedi.

27.11.2024 22:11  Güncelleme: 22:30
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Ukrayna- Rusya savaşı karşılıklı füze saldırılarıyla tırmanırken, Rus lider Putin yaptığı açıklamada, "Sabrımızı çok sınarsanız, bir gün mutlaka tükenecektir." sözleriyle Batı'yı tehdit etti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI TIRMANIYOR

Rusya-Ukrayna savaşı, ABD ve İngiltere'nin geçtiğimiz hafta Kiev yönetimine uzun menzilli silahlarını Rusya topraklarında kullanmaya izin vermesiyle tırmandı. Kiev'in söz konusu füzelerle düzenlediği saldırısına Rusya peş peşe ATACMS ve Oreşnik füzeleriyle yanıt verdi.

PUTİN: SABRIMIZI ÇOK SINARSANIZ, BİR GÜN TÜKENECEKTİR

Savaşın seyrinin ne olacağı merak edilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yeni açıklama geldi. Rus lider, Ukrayna'ya desteklerini açıkça gösteren ABD ve Batı'yı tehdit etti. Putin, "Sabrımızı çok sınarsanız, bir gün mutlaka tükenecektir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden'ın Rusya'nın derinliklerine saldırma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın küresel bir nitelik kazandığını ve gerilimin tırmanması halinde Rusya aynı şekilde karşılık vereceği uyarısında bulunmuştu. Putin, en yeni orta menzilli füze Oreşnik füzesinin başarıyla test edildiğini duyurarak Oreşnik füzesinin kullanımının ABD'nin orta ve kısa menzilli füzeleri üretme ve konuşlandırma planlarına bir yanıt olduğunu vurgulamıştı. Putin, "NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik saldırgan eylemlerine karşılık olarak Oreşnik füze sisteminin muharebe testleri tarafımızdan gerçekleştiriliyor" dediği konuşmasında, Rusya'nın orta ve kısa menzilli füzeleri daha fazla konuşlandırması konusuna ABD ve uydularının eylemlerine bağlı olarak karar verileceğini belirtmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki özel askeri harekat kapsamında ilk kez kullanılan Oreşnik füzesinin hedefi başarıyla vurduğunu duyurmuştu. Açıklamada, "Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik ABD ve İngiltere yapımı uzun menzilli silahlarla düzenlenen saldırılara misilleme olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, 21 Kasım 2024 tarihinde, Dnepropetrovsk'taki bir Ukrayna savunma sanayi tesisine yönelik kombine saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda, nükleer olmayan hipersonik başlık taşıyan Oreşnik orta menzilli balistik füze ilk kez savaş koşullarında başarıyla kullanıldı. Tüm savaş başlıkları hedefe ulaştı" ifadesine yer verilmişti.

Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek

Vladimir Putin, Politika, Ukrayna, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bayram ÖZSOY:
    halkı icin varolus mucadelesi veren gercek bir lider 61 10 Yanıtla
  • servet esen:
    şu putine hayranım ya ülkesi için dünyayı yakacak bir adam 51 6 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Sığır durduk yere ülkeni nahvettin 6 31 Yanıtla
  • k K:
    Amarikanin tuzagina düsürdügû lale 4 21 Yanıtla
  • Oooo:
    3. Dünya savaşı sonunda güçlenmiş bir Rusya Çin Kore Hindistan ekseni ile Dağılmış bir Amerika ve Avrupa görmek ümidiyle 17 4 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Avrupa, Amerikanın oyuncağı olmuş ukrayna üzerinden rusya yı kışkırtıyo, roket ve füze teknolojisinde dünyada birinci olan rusya ya kafa tutmak, kışkırtmak avrupanın yıkılışı amerikanın yara alması ile sonuçlanır kanısındayım 6 3 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Turkiye Dur derse durur Rahat olun. Top turkiyede 0 0 Yanıtla
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