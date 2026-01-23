Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz - Son Dakika
Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz

Putin, göz diktiği bölge için Trump\'a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
23.01.2026 21:10
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın egemenlik talebinde bulunduğu Grönland ve Arktik bölgeye ilişkin yaptığı açıklamada, ''Önemli olan, Arktik'in keşfini her halükarda sürdürecek olmamızdır. Kuzey enlemleri Rusya topraklarının yüzde 70'ini oluşturuyor. Bu çok önemli bir husus'' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın egemenlik talebinde bulunduğu Grönland ve Arktik bölgeye ilişkin açıklama yaptı.

"UZMANLAR GÖRÜŞ AYRILIĞI İÇİNDE"

Rus lider, teorik ve uygulamalı fizik alanında Rusya'nın önde gelen üniversitelerinden biri olan Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nün (MIPT) bu yılki 75. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla öğrencilerle yaptığı bir toplantıda, "Uzmanlar, gezegendeki ve Arktik'teki iklim durumunun gelecekte nasıl değişeceği konusunda görüş ayrılığı içinde. Gerçekten küresel ısınmayla mı karşı karşıya olduğumuz ya da bazılarına göre ısınma zirvesinin artık geride kalıp soğumanın mı başlayacağı konusunda farklı düşünüyorlar" dedi.

"ARKTİK'İN KEŞFİNİ HER HALÜKARDA SÜRDÜRECEĞİZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın egemenlik talebinde bulunduğu bölgenin keşfine ilişkin net mesajlar veren Putin, "Önemli olan, Arktik'in keşfini her hâlükârda sürdürecek olmamızdır. Kuzey enlemleri Rusya topraklarının yüzde 70'ini oluşturuyor. Bu çok önemli bir husus" ifadelerini kullandı.

ABD İLE NATO'NUN GRÖNLAND'A İLİŞKİN "ANLAŞMA ÇERÇEVESİ"

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'taki temasları kapsamında 21 Ocak'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarını ve bu kapsamda 1 Şubat'ta 8 Avrupa ülkesine uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurduğunu açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Rutte ile görüşmesine ilişkin, "Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.

Trump ayrıca, Grönland ile ilgili "Altın Kubbe" savunma sistemi konusunda ek görüşmeler yapılacağını ve tüm sürecin Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff uhdesinde yürütüleceğini ifade etmişti.

Trump, 17 Ocak'ta, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan ithal edilen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 tarife getirileceğini, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

Kaynak: İHA

21:18
