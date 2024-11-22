Putin: Batı Kışkırttı, Çatışma Küresel Boyut Kazandı

Dünya

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Düşman hedeflerine ulaşamadı. Batı tarafından kışkırtılan bölgesel çatışma küresel bir nitelik kazanmıştır" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Ukrayna basınında geçen Rusya'nın kıtalararası balistik füze kullandığına ilişkin haberlere yönelik Putin, füzelerin kıtalararası olmadığını belirterek, yeni orta menzilli balistik füze denemesi yaptıklarını söyledi. Putin, "Karşılık vermeye devam edeceğiz. Namlularını bize çevirenlerin askeri hedeflerini vurmak en doğal hakkımız" ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya topraklarının Batılı silahlarla vurulmasının savaşa küresel boyut kazandırdığını kaydederek, "Daha önce de defalarca vurguladığımız gibi, Batı tarafından kışkırtılan bölgesel çatışma küresel bir nitelik kazanmıştır. Düşman kendisi için belirlediği hedeflere ulaşamamıştır" dedi.