Putin'den Avrupa Gaz Pazarına Çekilme Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Putin'den Avrupa Gaz Pazarına Çekilme Uyarısı

Putin\'den Avrupa Gaz Pazarına Çekilme Uyarısı
04.03.2026 23:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Putin, Rusya'nın Avrupa gaz pazarından tamamen çekilebileceğini açıkladı.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebilir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus basınına enerji piyasalarındaki gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulundu. Putin, Ukrayna'nın Akdeniz'de Rus tankerine insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlemesine ilişkin, "Bu bir terör saldırısı. Bu tür olaylarla ilk kez karşılaşmıyoruz" diye konuştu.

Ukrayna'nın enerji altyapılarına saldırılarla Avrupa'ya zarar verdiğini ve Karadeniz'deki TürkAkım ile Ukrayna doğal gaz boru hatlarına da saldırı planladığını aktaran Putin, doğal gazda Avrupa pazarında yaşanan fiyat artışlarının tedarikçilerle alakalı olmadığını bildirdi. Putin, "Tedarikçiler arasında yer alan ABD, Norveç, Cezayir ve Rusya'nın sevkiyatı azaltmadı" ifadelerini kullandı.

Putin, Avrupa'nın Rus doğal gazını, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) dahil tümüyle yasaklamayı planladığını belirterek, "Artık yeni pazarlar açılıyor. Belki de şu anda Avrupa pazarına tedarikleri durdurmak bizim için daha karlı olur. Açılan pazarlara girip orada yerimizi sağlamlaştırabiliriz" açıklamasında bulundu.

Avrupa'dan daha iyi pazarlar ortaya çıkabileceğini ve çok sayıda doğal gaz tedarikçisinin bu pazarlara gideceğini kaydeden Putin, tedarikçiler arasında ABD'nin de yer alabileceğini dile getirdi.

Kaynak: DHA

Vladimir Putin, Güvenlik, Ukrayna, Ekonomi, Enerji, Avrupa, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin'den Avrupa Gaz Pazarına Çekilme Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş sürerken Suriye’den dikkat çeken Türkiye kararı Savaş sürerken Suriye'den dikkat çeken Türkiye kararı
İran, Katar’daki ABD üssünü balistik füzeyle vurdu İran, Katar'daki ABD üssünü balistik füzeyle vurdu
ABD’den kritik Orta Doğu adımı Sayıları 9 binden fazla ABD'den kritik Orta Doğu adımı! Sayıları 9 binden fazla
CIA’in İran planı deşifre oldu Muhalif Kürtleri sahaya sürüyorlar CIA'in İran planı deşifre oldu! Muhalif Kürtleri sahaya sürüyorlar
Savaş sürerken rota Türkiye’ye çevrildi O ilimiz bölgenin merkezi olabilir Savaş sürerken rota Türkiye'ye çevrildi! O ilimiz bölgenin merkezi olabilir
Savaşta korkulan oldu Katar da İran’a karşı operasyonlara katıldı Savaşta korkulan oldu! Katar da İran'a karşı operasyonlara katıldı

22:39
Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:15
Putin, Rusya’nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 23:02:44. #.0.4#
SON DAKİKA: Putin'den Avrupa Gaz Pazarına Çekilme Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.