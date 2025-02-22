Putin'den Elon Musk talimatı: İşbirliği yapın - Son Dakika
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Dünya

Putin'den Elon Musk talimatı: İşbirliği yapın

Putin\'den Elon Musk talimatı: İşbirliği yapın

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin en büyük bankalarından Gazprombank'a iş insanı ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk ile işbirliği yapma talimatı verdi.

22.02.2025 01:10
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ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de radarına girdi. Putin, Gazprombank'a Musk'la işbirliği yapma talimatı verdi.

PUTİN: MUSK İLE GÜÇLERİ BİRLEŞTİRMEK LAZIM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen "Geleceğin Teknolojileri Forumu" kapsamında Gazprombank Başkan Yardımcısı Dmitriy Zauers ile görüştü. Zauers ile roket ve uzay teknolojileri alanında kullanılan pilleri inceleyen Putin, "Musk ile güçleri birleştirmek lazım." dedi.

"İŞBİRLİĞİ YAPIN"

Musk'ın ABD'nin idari birimlerinde yeniden yapılandırma süreciyle ilgilendiğine işaret eden Putin, "Yeniden yapılandırma süreci bitince bilim işlerine dönecek. Kendisiyle işbirliği yapın. Uzayda birlikte çalışmayı istişare ediyoruz, bu alanda da işbirliği yapabiliriz." diye konuştu.

Tesla, SpaceX ve X'in sahibi Musk, ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı'nın da (DOGE) yöneticiliğini yapıyor. Gazprombank, ABD'nin yaptırım uyguladığı Rus bankaları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Elon Musk, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin'den Elon Musk talimatı: İşbirliği yapın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ÖMER FARUK KALE:
    Putin oyuna gelme Tramp seni satar akşam başka sabah başka burcu geregi. ik... 2 1 Yanıtla
  • Casper:
    Elon Musk İmparator Kralı Bee Dahi 2 1 Yanıtla
  • cem akçay:
    şimdi taşlar yerine oturuyor size ukraynayı verelim bizimle iş yapın sizide affedelim bedava petrolde gelir yanında 0 1 Yanıtla
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