Putin'den Hamaney'in öldürülmesi sonrası ilk açıklama

01.03.2026 13:30
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den İran dini lideri Hamaney'in öldürülmesi sonrası ilk açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüşen Putin "İnsan ahlakı ve uluslararası hukukun tüm standartlarını ihlal eden kasıtlı bir suç, bu bir cinayet" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail, İran'a yönelik dün başlayan saldırıları devam ederken, İran'ın dini lideri Ali Hamaney konutuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

40 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

İran medyası, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğini doğruladı. Hamaney'in ölümünün ardından İran'da 40 günlük yas ilan edildi. Ülke genelinde 7 günlük resmi tatil ilan edildi.

PUTİN'DEN PEZEŞKİYAN'A TELEFON

Hamaney'in öldürülmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la telefon görüşmesi yaptı.

"ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL EDEN KASITLI BİR SUÇ"

Putin, İran'ın öldürülen Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hedef alınmasını, "insan ahlakı ve uluslararası hukukun tüm standartlarını ihlal eden kasıtlı bir suç, bu bir cinayet" olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan'la olan telefon görüşmesi esnasında Hamaney'in ölümünden dolayı üzüntü duyduğunu belirten ve taziyelerini sunan Putin, ABD ve İsrail'i kınadı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Serkan Beyhan Serkan Beyhan:
    Putin seni bir Türk olarak ne kadar çok sevdiğimi bilemezsin. 81 19 Yanıtla
    Murat dogan Murat dogan:
    iranda seviyordu ne oldu niye irana destek olmuyor 15 1
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Sende Boş çıktın Putin bey .. Eğer sen bu işe karşı çıkıp İran'a mütefiklik Ruhu ile sahip ciksaydin bu gün bunlar olmazdı .. Yaptığın tek şey timsah gözyaşları ile başsağlığı dileyip kınamak 44 5 Yanıtla
    Yusuf Yılmaz Yusuf Yılmaz:
    Erdoğan da aynı 31 23
  • Rahim Yılmaz Rahim Yılmaz:
    Yusuf herhalde babanla karıştırdın 17 14 Yanıtla
  • Efe Yıldız Efe Yıldız:
    vah vah çok korkutucu 3 0 Yanıtla
  • Murat dogan Murat dogan:
    putin irana gazkendi kenara çekildi kimseye güvenmeyeceksin 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
